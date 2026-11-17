true false

Antalya – L’ingiustizia climatica può avere facce diverse, imprevedibili: uno studio presentato dall’Unesco alla Cop31 ha misurato la differenza tra l’accuratezza scientifica della risposte sul clima dell’intelligenza artificiale in inglese (alta) e quella alle stesse domande in swahili, urdu, bengalese, molto più bassa e inquinata dalla disinformazione. Il problema è che sono lingue parlate in alcuni dei paesi più colpiti dagli eventi estremi, dal Bangladesh al Pakistan. Insomma, uno scenario d