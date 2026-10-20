l’ignoranza al potere

L’attacco finale all’Ipcc, i paesi produttori di petrolio bloccano la scienza climatica

Ferdinando Cotugno
20 ottobre 2026 • 19:47
Segui Domani su Google

L’organismo è un consesso di scienziati con funzionamento e significato politico: è il gruppo nel quale gli Stati si mettono d’accordo su quello che sappiamo di sapere sul clima e su come comunicarlo ai Paesi e agli esseri umani. L’ultima riunione di Addis Abeba, in Etiopia, si è chiusa con un fallimento. I Paesi produttori di petrolio lavorano per rinviare a dopo il 2028 il nuovo rapporto

IPCC

L’attacco all’Ipcc, l’organismo internazionale che organizza la scienza del clima e la mette a disposizione di tutti noi, è sempre più aperto e deliberato. L’ultima riunione di Addis Abeba, in Etiopia, si è chiusa con un fallimento che rischia di privare la politica e i cittadini di una bussola scientifica proprio mentre la crisi climatica si aggrava sempre di più. L’Ipcc è una strana creatura, un consesso di scienziati con funzionamento e significato politico: è il gruppo nel quale gli Stati si

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.