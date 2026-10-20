L’attacco finale all’Ipcc, i paesi produttori di petrolio bloccano la scienza climatica

L’organismo è un consesso di scienziati con funzionamento e significato politico: è il gruppo nel quale gli Stati si mettono d’accordo su quello che sappiamo di sapere sul clima e su come comunicarlo ai Paesi e agli esseri umani. L’ultima riunione di Addis Abeba, in Etiopia, si è chiusa con un fallimento. I Paesi produttori di petrolio lavorano per rinviare a dopo il 2028 il nuovo rapporto

true false

L’attacco all’Ipcc, l’organismo internazionale che organizza la scienza del clima e la mette a disposizione di tutti noi, è sempre più aperto e deliberato. L’ultima riunione di Addis Abeba, in Etiopia, si è chiusa con un fallimento che rischia di privare la politica e i cittadini di una bussola scientifica proprio mentre la crisi climatica si aggrava sempre di più. L’Ipcc è una strana creatura, un consesso di scienziati con funzionamento e significato politico: è il gruppo nel quale gli Stati si