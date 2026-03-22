Big Bang e istanti fluidi: durante il primo millisecondo l’Universo era liquido

La scoperta si inserisce in un quadro di ricerca più ampio che negli ultimi anni ha progressivamente ridefinito la comprensione del plasma di quark e gluoni

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Era liquido. Sorprendentemente, quasi paradossalmente liquido. L’Universo nel suo primo istante di vita – quella frazione di secondo immediatamente successiva al Big Bang – scorreva come un fluido ultracaldo e oggi i fisici hanno la prova più nitida mai ottenuta di questo fenomeno straordinario. A firmare la scoperta è la collaborazione CMS (Compact Muon Solenoid) del Large Hadron Collider del CERN, che in uno studio pubblicato su Physics Letters B ha individuato per la prima volta la traccia in