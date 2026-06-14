la settimana della scienza

Il vostro navigatore usa Einstein. Perché, senza di lui, sbagliereste di 10 km al giorno

Illustrazione di Dario Campagna
Illustrazione di Dario Campagna
Illustrazione di Dario Campagna
Luigi Bignamidivulgatore
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14 giugno 2026 • 15:46

In che modo il navigatore del telefono funziona grazie alla relatività di Einstein e come la Finlandia sta tentando di risolvere uno dei problemi più difficili dell’era atomica. Due storie mostrano come la scienza passi dalle equazioni alla realtà

La prossima volta che il vostro telefono vi guiderà al ristorante con un margine di errore di pochi metri, ricordatevi di Albert Einstein. Perché senza le sue teorie della relatività — speciale e generale, pubblicate tra il 1905 e il 1915 — il GPS accumulerebbe un errore di circa dieci chilometri ogni singolo giorno. Il navigatore vi porterebbe in un posto completamente diverso da quello cercato e l’errore peggiorerebbe di ora in ora. Il modo in cui il sistema GPS risolve questo problema è uno d

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Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano