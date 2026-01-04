L’illusione del “nuovo” orso artico, se la crisi climatica cambia l’habitat agli animali

Gli individui osservati mostrano un aspetto simile a orsi polari dal mantello grigio-bruno, con zampe e crani un po’ più grandi, caratteristiche tipiche dei grizzly. Sono i “grolar”. Ma avranno un futuro?

true false

Nel 2006 un cacciatore dell’Artico canadese abbatté un animale che presentava tratti fisici riconducibili sia al grizzly sia all’orso polare. Le analisi genetiche chiarirono presto il mistero: era un “grolar”, uno dei rari rappresentanti di questa moderna linea di ibridi. Dieci anni dopo, quando le prime ricerche iniziarono a mettere in luce le sorprendenti relazioni tra questi orsi, la comunità scientifica restò sbalordita: la prole nata dall’incrocio tra specie differenti è normalmente sterile