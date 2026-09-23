La salute della Terra peggiora: sette soglie su nove sono oltre il limite

Il Planetary health check 2026 fotografa un sistema sempre più fuori equilibrio: anche l’acidificazione degli oceani è entrata nella zona di rischio, mentre soltanto ozono e aerosol restano entro le soglie di sicurezza

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Sono arrivati i risultati dell’analisi annuale con cui il Potsdam Institute for climate impact research (Pik) valuta lo stato di salute della Terra: sette dei nove parametri presi in esame sono ormai oltre la soglia considerata sicura e non mostrano segnali di miglioramento rispetto alle analisi precedenti. La diagnosi è contenuta nel rapporto Planetary health check 2026. I parametri considerati vengono definiti «limiti planetari», un concetto sviluppato a partire dal 2009 da un gruppo internazi