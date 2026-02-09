L’infinita avventura della scoperta: gli esopianeti che sfidano ogni nostra aspettativa

Ogni anno vengono confermati nuovi mondi: solo nel 2025 sono stati annunciati centinaia di nuovi oggetti. Alcuni atmosfericamente scenografici, altri con sistemi stellari complessi. Alcuni forse con condizioni adatte alla vita. È la prova che l’astronomia moderna non sia una disciplina “completata”

Nonostante l’astronomia sia una delle scienze più antiche della storia umana, continua a sorprenderci con scoperte che ribaltano le nostre idee sull’Universo. Se può sembrare che ormai abbiamo esplorato tutto ciò che potevamo, la realtà è ben diversa: ogni anno veniamo travolti da una valanga di nuove informazioni, allargando continuamente i confini del conosciuto. Il motivo è semplice: l’universo è vasto, complesso e stratificato oltre ogni nostra immaginazione. Anche con telescopi giganti e te