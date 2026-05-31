Loki, la galassia fantasma nascosta nel cuore della Via Lattea

Non è la prima, né sarà l’ultima. Ricerche pubblicate nel 2020 hanno rivelato un’immensa galassia chiamata “Kraken” che si fuse con la nostra circa 11 miliardi di anni fa, in uno degli eventi più formativi per la giovane Via Lattea. Prima ancora, gli astronomi hanno identificato i resti di Gaia-Enceladus

true false

La Via Lattea non è sempre stata quella che vediamo oggi. L’elegante spirale di stelle, gas e materia oscura che chiamiamo “casa” è il prodotto di miliardi di anni di crescita caotica, fatta di fusioni, collisioni e assorbimenti di galassie più piccole. È una storia di cannibalismo cosmico, scritta nelle orbite e nella chimica delle stelle che ci circondano. E ogni tanto gli astronomi trovano nuovi indizi di queste antiche collisioni. L’ultimo indizio ha un nome mitologico: Loki. È il nome che u