Meloni non ha nessun piano, per questo diserta Cop31

Come ha detto l’ex inviato Usa per il clima, John Kerry, i paesi oggi hanno bisogno di un piano per affrontare la crisi climatica e gli shock energetici. Anche per questo è grave l’assenza dei principali leader europei dal summit dei leader. Ma soprattutto quella della nostra presidente del Consiglio

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Martedì alla Cop31 è riapparso John Kerry: era segretario di Stato Usa alla firma dell’accordo di Parigi (2015) e inviato per il clima nella fase di disgelo e dialogo con la Cina, alla Cop26 di Glasgow (2021). Oggi ha il ruolo di padre fondatore della diplomazia climatica e in questa veste ha accompagnato la presentazione del documento sulle roadmap di uscita dalle fonti fossili. È la novità più interessante della giornata di martedì alla Conferenza sul clima in Turchia, che era quella dedicata