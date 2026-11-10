gli stati davanti alla crisi climatica

Meloni non ha nessun piano, per questo diserta Cop31

Ferdinando Cotugno
10 novembre 2026 • 20:30
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Come ha detto l’ex inviato Usa per il clima, John Kerry, i paesi oggi hanno bisogno di un piano per affrontare la crisi climatica e gli shock energetici. Anche per questo è grave l’assenza dei principali leader europei dal summit dei leader. Ma soprattutto quella della nostra presidente del Consiglio 

Martedì alla Cop31 è riapparso John Kerry: era segretario di Stato Usa alla firma dell’accordo di Parigi (2015) e inviato per il clima nella fase di disgelo e dialogo con la Cina, alla Cop26 di Glasgow (2021). Oggi ha il ruolo di padre fondatore della diplomazia climatica e in questa veste ha accompagnato la presentazione del documento sulle roadmap di uscita dalle fonti fossili. È la novità più interessante della giornata di martedì alla Conferenza sul clima in Turchia, che era quella dedicata

Ferdinando Cotugno
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Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.