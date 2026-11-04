Ambiente

Cosa può fare il nuovo Congresso Usa con le politiche climatiche di Trump

Novella Gianfranceschi
04 novembre 2026 • 14:07Aggiornato, 04 novembre 2026 • 14:07
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In quasi due anni il presidente Usa ha ridimensionato l’azione per il clima e favorito il settore fossile. Ma le scelte climatiche degli Stati Uniti non restano negli Stati Uniti. La vittoria democratica non riporterà automaticamente gli Usa nell’Accordo di Parigi, potranno invece intervenire sui finanziamenti

I democratici hanno vinto le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e lo hanno fatto in maniera eclatante: hanno tolto ai repubblicani seggi che occupavano da decenni e conquistato collegi della Camera in zone dove da tempo non erano considerati competitivi. Si vota a metà del mandato presidenziale per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera e circa un terzo dei cento del Senato: in questa tornata erano 35. Si votava anche per i governatori di 36 Stati e per numerose assemblee locali. Il nu

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Novella Gianfranceschi

Novella Gianfranceschi è una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria