Cosa può fare il nuovo Congresso Usa con le politiche climatiche di Trump

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I democratici hanno vinto le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e lo hanno fatto in maniera eclatante: hanno tolto ai repubblicani seggi che occupavano da decenni e conquistato collegi della Camera in zone dove da tempo non erano considerati competitivi. Si vota a metà del mandato presidenziale per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera e circa un terzo dei cento del Senato: in questa tornata erano 35. Si votava anche per i governatori di 36 Stati e per numerose assemblee locali. Il nu