Dal Polo Sud al sito di Rimae Bode: Usa e Cina corrono verso la Luna

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Nella nuova competizione spaziale tra Stati Uniti e Cina per riportare esseri umani sulla Luna, la regione più ambita è senza dubbio il Polo Sud lunare. Questa area è considerata strategica perché potrebbe offrire risorse preziose per future basi permanenti: nei crateri permanentemente in ombra si ritiene sia presente ghiaccio d’acqua, mentre i bordi di questi stessi crateri ricevono luce solare quasi continua, ideale per produrre energia con pannelli fotovoltaici. A dominare la zona è il Bacin