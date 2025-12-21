La settimana della scienza

Il palazzo minoico di Archanes, dietro l’eleganza, ingegneri geniali

Illustrazione di Dario Campagna
Luigi Bignamidivulgatore
21 dicembre 2025 • 18:15

Con la conclusione degli scavi 2025, il luogo di Creta appare oggi come un luogo dove convergono ritualità, vita aristocratica e ingegneria avanzata

Quando gli archeologi sono tornati quest’anno al Palazzo di Archanes, uno dei siti minoici più affascinanti e meno compresi di Creta, non immaginavano che un elemento architettonico spesso ignorato avrebbe cambiato il modo di interpretare l’ingegneria dell’isola nell’età del bronzo. E invece la campagna di scavi 2025 ha ribaltato decenni di ipotesi: quel curioso muro inclinato del cortile centrale, da tempo considerato una bizzarria costruttiva, era in realtà parte di un sofisticato sistema di d

Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano