Muri di regole

Volute, cercate (e ostacolate): in Italia le comunità energetiche si infrangono sulle regole

Ferdinando Cotugno
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18 settembre 2026 • 07:00

Oggi nel paese ci sono circa 4.800 comunità energetiche per un totale di 51mila membri. Una Cer inizia ad avere un vero impatto sociale con centinaia o migliaia di iscritti. Secondo ènostra i numeri potrebbero essere fino a tre-cinque volte superiori già oggi se la partecipazione fosse più semplice

Le comunità energetiche erano state concepite otto anni fa dall’Unione europea per essere uno strumento di partecipazione dentro il processo più ampio della transizione alle rinnovabili. Sono uno strumento virtuoso che, a parole, piace a tutti: una comunità energetica è un insieme di cittadini, imprese, associazioni ed enti locali che si organizzano per produrre energia da rinnovabili e condividerne i benefici. Le regole italiane per avviarle le stanno però trasformando in un meccanismo diabolic

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.