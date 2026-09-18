Volute, cercate (e ostacolate): in Italia le comunità energetiche si infrangono sulle regole

Oggi nel paese ci sono circa 4.800 comunità energetiche per un totale di 51mila membri. Una Cer inizia ad avere un vero impatto sociale con centinaia o migliaia di iscritti. Secondo ènostra i numeri potrebbero essere fino a tre-cinque volte superiori già oggi se la partecipazione fosse più semplice

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Le comunità energetiche erano state concepite otto anni fa dall’Unione europea per essere uno strumento di partecipazione dentro il processo più ampio della transizione alle rinnovabili. Sono uno strumento virtuoso che, a parole, piace a tutti: una comunità energetica è un insieme di cittadini, imprese, associazioni ed enti locali che si organizzano per produrre energia da rinnovabili e condividerne i benefici. Le regole italiane per avviarle le stanno però trasformando in un meccanismo diabolic