L’Ia ha un maxi impatto ambientale. Che non scomparirà nello spazio

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Le aziende dell’intelligenza artificiale guardano sempre più allo spazio come alla prossima frontiera del calcolo. SpaceX, la società di Elon Musk, ha presentato richiesta di autorizzazione per lanciare oltre un milione di satelliti destinati a diventare data center orbitanti per l’Ia, con l’ambizione, nel lungo periodo, di costruirli direttamente sulla Luna. Non è la sola: Jeff Bezos, Google, OpenAI e diverse altre aziende stanno portando avanti progetti analoghi. L’idea alla base è sempre la s