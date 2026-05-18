Il prezzo nascosto della transizione, così si può provare ad arginarlo

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C'è una contraddizione silenziosa al cuore della rivoluzione tecnologica e ambientale del nostro tempo. Gli oggetti che definiscono la modernità – lo smartphone in tasca, l’auto elettrica nel garage, la turbina eolica all’orizzonte, i sistemi di intelligenza artificiale che elaborano miliardi di dati – dipendono tutti da una manciata di minerali estratti dal sottosuolo di alcune delle regioni più povere e fragili del pianeta. E quelle stesse regioni, troppo spesso, si ritrovano con fiumi inquina