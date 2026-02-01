La settimana della scienza

Quando nacquero gli uccelli: nuovi fossili riscrivono una storia antica

Luigi Bignamidivulgatore
01 febbraio 2026 • 12:03

Negli ultimi decenni sono stati scoperti moltissimi uccelli dell’era dei dinosauri, ma tutti risalgono al periodo successivo, il Cretaceo, quando gli uccelli erano già diffusi e diversificati in tutto il pianeta. Le loro origini, invece, sono rimaste a lungo avvolte nel mistero. Ora, però, questo vuoto comincia a riempirsi

Centocinquanta milioni di anni fa l’Europa aveva tutt’altro aspetto. Il continente si trovava più vicino all’equatore ed era in gran parte sommerso da un mare caldo e poco profondo, costellato di isole. In quello scenario tropicale, là dove oggi si estendono la Germania e i paesi vicini, vivevano animali fuori dal comune: non erano veri dinosauri, ma nemmeno uccelli come li conosciamo oggi. Erano tra i primi esperimenti della natura nel volo. Avevano dimensioni simili a quelle di un corvo, piuma

