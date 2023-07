Quando gli alieni o la nostra lontanissima progenie setacceranno, tra un milione di anni o più, gli strati di sedimenti per leggere il passato della Terra (come facciamo noi oggi con i fossili), troveranno prove insolite del brusco cambiamento che ha sconvolto la vita di quel periodo (ossia dei nostri giorni): le ossa di pollo.

Il pollo dell’Antropocene

Questa è la conclusione degli scienziati di uno studio le cui scoperte sono prova che la rapida espansione degli appetiti e delle attività umane ha alterato così radicalmente i sistemi naturali da far precipitare la Terra in una nuova epoca geologica chiamata Antropocene, o “èra degli umani”.

Ci saranno sicuramente altri indizi rivelatori nel fango e nelle rocce di una svolta su scala planetaria intorno alla metà del XX secolo, quali l’improvviso aumento di CO2, metano e altri gas serra; detriti radioattivi da test di bombe nucleari; microplastiche onnipresenti e la diffusione di specie invasive. Ma le ossa di pollo potrebbero essere tra le scoperte più rivelatrici per raccontare la storia di questo nostro periodo geologico. Per cominciare, sono un’invenzione umana. Spiega Carys Bennett, geologo e autore principale di uno studio pubblicato tempo fa sulla Royal Society Open Science che espone le prove dell’animale come "specie marcatore” dell’Antropocene: «Il moderno pollo da carne è irriconoscibile rispetto ai suoi antenati o alle controparti selvatiche. Le dimensioni del corpo, la forma dello scheletro, la chimica delle ossa e la genetica sono tutte molto diverse». La loro stessa esistenza, in altre parole, è la prova della capacità dell’umanità dei nostri giorni di hackerare la natura e intervenire nei processi naturali.

Le origini del moderno pollo da carne risalgono alle giungle del sud-est asiatico, dove il suo antenato, l’uccello rosso della giungla (Gallus gallus), fu addomesticato per la prima volta circa 8mila anni fa. La specie è stata a lungo apprezzata per la sua carne e le sue uova, ma l’allevamento «ingegnerizzato per avere una creatura rotonda e di breve durata» che oggi troviamo nei supermercati di tutto il mondo è iniziata solo dopo la Seconda guerra mondiale. «Di solito ci vogliono milioni di anni perché si verifichi una forte evoluzione in un gruppo animale, ma qui ci sono voluti solo alcuni decenni per produrre una nuova forma di essere vivente», ha detto Jan Zalasiewicz, professore emerito di paleobiologia all’Università di Leicester.

La proteina preferita

L’anno scorso, il gruppo di lavoro ufficiale sull’Antropocene che ha presieduto per più di un decennio ha stabilito che l’epoca dell’Olocene, iniziata 11.700 anni fa alla fine dell’ultima èra glaciale, ha lasciato il posto all’Antropocene a metà del XX secolo (anche se non tutti i geologi sono d’accordo). Una prova è proprio l’onnipresenza dei polli da carne sul nostro Pianeta: praticamente ovunque sulla Terra ci siano persone, ci saranno anche abbondanti resti della fonte preferita di proteine ​​animali della nostra specie.

Oggi, secondo l’organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), ci sono circa 33 miliardi di uccelli incapaci di volare in tutto il mondo. La biomassa dei polli domestici è più di tre volte quella di tutte le specie di uccelli selvatici messi insieme.

Ogni giorno ne vengono abbattuti almeno 25 milioni, che si tratti di pollo tikka nel Punjab, yakitori in Giappone, poulet yassa in Senegal o crocchette di McDonald’s, ovunque. E mentre molte società evitano di mangiare carne di manzo o di maiale, tutte le culture nel mondo hanno il pollo nel loro menu. «I polli sono un simbolo di come la nostra biosfera è cambiata ed è ora dominata dal consumo umano e dall’uso delle risorse», ha affermato Bennett, ex ricercatore presso l’università di Leicester e ora funzionario presso People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) in Gran Bretagna che continua: «L’enorme numero di ossa di pollo distintive scartate in tutto il mondo lascerà un chiaro segnale nel futuro dei sedimenti geologici».

Scoperte (forse) stelle di materia oscura

Quando vennero scoperte dal James Webb Telescope nessuno mise in dubbio il fatto che ci si trovava di fronte a delle galassie lontanissime e dunque le più antiche mai osservate. Sembravano sorte dopo solo 300 milioni di anni dal Big Bang. Ma ora un gruppo di astronomi sta mettendo in dubbio quelle affermazioni. Non si tratterebbero di antichissime galassie bensì di stelle composte per lo più da materia oscura, quella materia cioè di cui conosciamo l’esistenza perché interagisce gravitazionalmente con la materia ordinaria, ma di cui non conosciamo null’altro. Per capire come si è giunti a tale ipotesi è necessario fare un passo indietro. Le stelle, si sa, irradiano luminose dall’oscurità dello spazio grazie alla fusione nucleare, il fenomeno attraverso il quale gli atomi si fondono insieme e rilasciano energia.

Ma ci sono altri modi per far brillare una stella? Un gruppo di tre astrofisici - Katherine Freese dell’università del Texas ad Austin, in collaborazione con Cosmin Ilie e Jillian Paulin della Colgate University ipotizza che possano esistere «stelle composte da materia oscura», oggetti, fino ad oggi teorici, molto più grandi e luminosi del nostro Sole, che producono energia grazie all’annichilazione delle particelle di cui sono composte, ossia dallo scontro di tali particelle che le trasforma in energia.

L’idea delle stelle oscure è nata da una serie di conversazioni tra Freese, direttore del Weinberg Institute for Theoretical Physics e Doug Spolyar, all’epoca uno studente laureato all’università della California, a Santa Cruz. Si sono chiesti: cosa fece la materia oscura alle prime stelle che si formano nell’Universo? Quindi hanno contattato Paolo Gondolo, un astrofisico dell’università dello Utah, che si è unito al gruppetto. Dopo diversi anni di lavoro, hanno pubblicato il loro primo articolo su questa ipotesi nella rivista Physical Review Letters nel 2008. Insieme, Freese, Spolyar e Gondolo hanno sviluppato un modello che lo si può spiegare più o meno così: al centro delle prime protogalassie, ci sarebbero ammassi molto densi di materia oscura, insieme a nubi di idrogeno e gas elio. Quando il gas si raffredda, collasserebbe trascinando con sé la materia oscura. Con l’aumentare della densità, le particelle di materia oscura si annichilerebbero sempre di più, aggiungendo sempre più calore, il che impedirebbe al gas di collassare fino a raggiungere un nucleo abbastanza denso da supportare la fusione come in una normale stella. Invece, continuerebbe a raccogliere più gas e materia oscura, diventando grande, gonfio e molto più luminoso delle normali stelle. A differenza delle stelle ordinarie, la fonte di energia sarebbe uniformemente distribuita, piuttosto che concentrata nel nucleo. Va detto che da anni si dà la caccia per rilevare tali particelle, ma i risultati non sono ancora arrivati. Tra i principali candidati vi sono le “particelle massicce a interazione debole” (particelle che interessano il decadimento radioattivo degli atomi). Quando si scontrano, queste particelle si annichilano, rilasciando energia nelle nubi di idrogeno dove sono presenti, diventando così una specie di “stella oscura splendente”. Se questa ipotesi troverà conferma sarà una svolta nella ricerca cosmologica di grandissima importanza.

La natura della materia oscura

Se confermate, le stelle oscure potrebbero aiutare a rivelare la natura della “materia oscura” nel suo insieme presente nel nostro universo. «Scoprire un nuovo tipo di stella è piuttosto interessante di per sé, ma scoprire che è la materia oscura ad alimentarla sarebbe enorme», ha detto Freese. Confermare l’esistenza di stelle oscure potrebbe aiutare a risolvere il problema sollevato proprio da JWST osservando quelle che sembrano essere le galassie più antiche: sembra infatti, che ce ne siano troppe e che siano troppo grandi nell’Universo primordiale per adattarsi alle previsioni del modello standard della cosmologia, a meno che l’Universo non sia molto più vecchio di quel che si crede.

«Se gli oggetti che sembrano galassie primordiali sono in realtà stelle oscure, si risolverebbe il problema che oggi non ha ancora un risposta», ha detto Freese. Le tre “stelle oscure” candidate (JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 e JADES-GS-z11-0) sono state originariamente identificate come galassie nel dicembre 2022 dal JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). Utilizzando l’analisi spettroscopica, il team di JADES ha confermato che gli oggetti sono stati osservati in temp« che vanno da circa 320 milioni a 400 milioni di anni dopo il Big Bang, rendendoli alcuni dei primi oggetti mai visti. «Quando guardiamo i dati di James Webb, ci sono due possibilità in competizione per questi oggetti», ha detto Freese. «Uno è che siano galassie contenenti milioni di stelle ordinarie, tra le prime che si formarono nell’Universo. L’altro è che siano stelle oscure. E che tu ci creda o no, una stella oscura ha abbastanza luce per competere con un’intera galassia di stelle».

Le stelle oscure infatti, potrebbero teoricamente crescere fino ad ottenere una massa di vari milioni di volte la massa del nostro Sole e fino a dieci miliardi di volte più luminose. «Nel 2012 avevamo previsto che le stelle oscure supermassicce potessero essere osservate con JWST», ha detto Ilie, assistente professore di fisica e astronomia alla Colgate University. «Come mostrato nel nostro articolo PNAS pubblicato di recente , abbiamo già trovato tre candidati di stelle oscure supermassicce e sono fiducioso che presto ne identificheremo molti altri».

© Riproduzione riservata