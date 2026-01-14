Ambiente

Riscaldamento globale, negli ultimi tre anni abbiamo superato il limite degli accordi di Parigi

Michele Bertelli
14 gennaio 2026 • 08:50

I dati 2025 del Servizio Europeo Copernicus sul clima mostrano come ci si incammini verso un futuro troppo caldo. Le soglie di Parigi rischiano di diventare realtà già entro la fine del decennio

L’anno che si è appena concluso è stato il terzo più caldo mai registrato. Ma ancora più preoccupante è che le temperature globali dal 2023 sono state in media superiori al livello che i governi avevano promesso di cercare di non oltrepassare undici anni fa, quando firmarono l’Accordo di Parigi. Sono questi gli ultimi, allarmanti risultati pubblicati oggi dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), che gestisce il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Cop

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.