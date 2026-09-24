La favoletta del ritorno al nucleare, quello che il governo non dice

L'immagine è il ritorno dell'atomo in Italia. Nella realtà invece è una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare, tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo, da tecnologie che oggi sono nella migliore delle ipotesi prototipi o addirittura frontiere della ricerca

true false

C'è una certa distanza tra come viene presentato e cosa è davvero la legge delega sul nucleare. L'immagine è il ritorno dell'atomo in Italia. Nella realtà invece è una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare, tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo, da tecnologie che oggi sono nella migliore delle ipotesi prototipi o addirittura frontiere della ricerca. Insomma, il governo Meloni non ha trasformato il nucleare in una realtà, né oggi né tra qui