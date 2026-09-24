la tecnologia è ancora una frontiera della ricerca scientifica

La favoletta del ritorno al nucleare, quello che il governo non dice

Ferdinando Cotugno
24 settembre 2026 • 17:17Aggiornato, 24 settembre 2026 • 17:56
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L'immagine è il ritorno dell'atomo in Italia. Nella realtà invece è una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare, tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo, da tecnologie che oggi sono nella migliore delle ipotesi prototipi o addirittura frontiere della ricerca

 

C'è una certa distanza tra come viene presentato e cosa è davvero la legge delega sul nucleare. L'immagine è il ritorno dell'atomo in Italia. Nella realtà invece è una base legale affinché una quota ridotta dell'energia futura possa arrivare, tra la seconda parte del prossimo decennio e il successivo, da tecnologie che oggi sono nella migliore delle ipotesi prototipi o addirittura frontiere della ricerca. Insomma, il governo Meloni non ha trasformato il nucleare in una realtà, né oggi né tra qui

Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno
Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022). Il suo ultimo libro è Tempo di ritorno. Una storia di clima e fantasmi (Guanda). È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani.