La settimana della scienza

Proteggere gli oceani entro il 2030 non basta: il problema è rendere efficaci le aree marine protette

Luigi Bignamidivulgatore
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05 luglio 2026 • 17:44

La comunità internazionale ha fissato un obiettivo ambizioso: difendere almeno il 30 per cento degli oceani entro la fine del decennio. Ma la domanda chiave, oggi, non è più «quanta superficie possiamo proteggere?» ma «riusciremo a renderla una protezione reale, duratura ed efficace?»

Il mare è il cuore pulsante della biodiversità del pianeta: dalle barriere coralline alle foreste di mangrovie, fino agli abissi ancora quasi inesplorati, gli oceani sostengono ecosistemi ricchissimi, regolano il clima e garantiscono cibo e lavoro a milioni di persone. Ma oggi questi ambienti sono sotto pressione crescente: pesca eccessiva, inquinamento, perdita di habitat e riscaldamento globale stanno erodendo la loro capacità di resistere e rigenerarsi. Per questo, la comunità internazionale

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano