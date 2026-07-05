Proteggere gli oceani entro il 2030 non basta: il problema è rendere efficaci le aree marine protette

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Il mare è il cuore pulsante della biodiversità del pianeta: dalle barriere coralline alle foreste di mangrovie, fino agli abissi ancora quasi inesplorati, gli oceani sostengono ecosistemi ricchissimi, regolano il clima e garantiscono cibo e lavoro a milioni di persone. Ma oggi questi ambienti sono sotto pressione crescente: pesca eccessiva, inquinamento, perdita di habitat e riscaldamento globale stanno erodendo la loro capacità di resistere e rigenerarsi. Per questo, la comunità internazionale