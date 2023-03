Il 23 febbraio da poco trascorso è stato presentato il VI rapporto dello studio Sentieri sulla salute nelle aree di interesse nazionale per le bonifiche (Sin), progetto finanziato dal ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Dopo i risultati dei precedenti Rapporti, iniziati nel 2010, anche il sesto conferma uno stato di salute alterato per oltre 6,2 milioni di residenti nei 46 siti studiati.

I 46 Sin (39 di interessa nazionale e 7 regionale) includono 316 comuni con una distribuzione della popolazione residente in prevalenza nel sud-isole (55,5 per cento), nel Nord-Est (20,3 per cento), nel Centro (12,6 per cento) e nel Nord-Ovest (12 per cento).

Nel sesto rapporto si legge: «Le stime globali danno un quadro d’insieme che evidenzia in queste popolazioni un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione rispetto al resto della popolazione, e mostrano come nei siti con caratteristiche di contaminazione simili si producano effetti comparabili».

La corsa dei dati anomali

I dati, contenuti nel numero speciale della rivista Epidemiologia e Prevenzione, indicano la permanenza di un cospicuo differenziale di salute tra chi vive nei Sin rispetto a chi vive nelle rispettive regioni di appartenenza.

In estrema sintesi, lo studio ha stimato che ogni anno tra il 2013 e il 2017 ci sono stati 1.668 decessi in eccesso rispetto a quanto atteso (2,6 per cento dei decessi totali, erano 2,5 per cento nel periodo 1996-2002).

Nel complesso dei Sin la mortalità per tumori è risultata in eccesso del 4 per cento tra i maschi e 3 per cento tra le femmine e la componente dovuta a tumori è responsabile del 56 per cento di tutti gli eccessi di rischio osservati. Al secondo posto del carico di malattia seguono le malattie del sistema circolatorio.

I ricoveri ospedalieri nei 46 Sin nel periodo 2014-2018 sono risultati in eccesso del 3 per cento per tutte le cause.

L’ospedalizzazione nel periodo 2014-2018, nell’insieme dei 46 siti, è risultata in eccesso del 3 per cento per tutte le cause e entrambi i generi, che significa oltre 11.000 ricoveri l’anno in più.

Anche i ricoveri in ospedale in età pediatrica e giovanile sono preoccupanti, con un eccesso di rischio dell’8 per cento per tutte le cause nel primo anno di vita, e di circa il 4 per cento in età pediatrico-adolescenziale-giovanile.

Molti i Sin con peggiore carico di mortalità per tutte le cause in uomini e donne: Crotone, Serravalle Scrivia, Venezia-Porto Marghera, Massa-Carrara, Gela, Taranto, i due SIN della terra dei fuochi, Livorno, Piombino, Val Basento, Trieste, Fiume Sacco, Terni, Porto Torres e altri ancora con severità decrescente.

In numerose altre aree si registrano “solo” eccessi di rischio su cause specifiche.

Sul peggiore profilo di mortalità e morbosità influiscono molti fattori, ambientali, socio-economici, comportamentali, ma è incontrovertibile la reiterazione nel tempo di criticità in aree con inquinamento da impianti ancora attivi o da contaminazioni ereditate dal passato e mai bonificate.

Risultati preoccupanti

Un’interessante analisi dedicate alle malattie correlate agli inquinanti ambientali documentati nei Sin, basata su una estesa revisione della letteratura scientifica, permette di apprezzare legami stretti e molto informativi.

Ad esempio la mortalità per mesotelioma della pleura è risultata in forte eccesso (2-3 volte in media ma con punte fino a 15 volte) nelle aree con presenza di amianto (Emarese, Balangero, Casale Monferrato, Broni, Bari-Fibronit, Biancavilla) e nei Sin con aree portuali e discariche, la mortalità per tumore del colon retto è in eccesso nei Sin con impianti chimici (4 per cento tra i maschi e 3 per cento tra le femmine), per tumore della vescica è stato registrato un eccesso del 6 per cento tra la popolazione maschile dei siti con discariche.

Importanti informazioni si ottengono considerando l’esposizione a inquinamento dell’aria in 16 Sin con impianti industriali (dati 2015) nei quali sono stati stimati 1.215 e 1.383 decessi attribuibili rispettivamente a esposizione a PM2,5 e PM10; inoltre, se ci si concentra sui residenti entro 1 chilometro dagli impianti sono attribuibili a inquinanti atmosferici circa il 6 per cento di tutti i decessi.

Gli eccessi di mortalità e malattie osservati sono tanto più preoccupanti se si pensa che molti potrebbero essere evitati.

Bonifiche in grave ritardo

Il peggiore stato di salute che emerge suona come una indicazione forte a intervenire per ridurre le esposizioni che si sa essere dannose, a iniziare dalle bonifiche che per legge dovrebbero essere effettuate.

Lo stato dell’iter di bonifica nei Sin non offre uno scenario confortante. A fronte dei lunghi tempi e delle cospicue risorse impiegate per le caratterizzazioni ambientali di terreni e acque superficiali e di falda, peraltro ancora da completare in molte aree, si registra un grave ritardo delle bonifiche delle stesse matrici ambientali analizzate e tipizzate.

Dai dati del Ministero dell’ambiente (Mase) sull’iter di bonifica dei terreni e delle acque di falda (aggiornamento giugno 2022) si può constatare quale sia lo stato di arretratezza delle realizzazioni: per 24 SIN su 39 i dati sono indisponibili o sono meno del 10 per cento i procedimenti conclusi e solo per 3 Sin sono superiori al 50 per cento.

Ne consegue che in molte aree restano attive le pressioni ambientali in grado di produrre danni sanitari.

Sebbene Sentieri sia uno studio non basato su dati individuali ma su dati aggregati a livello del comune di residenza, cioè non sufficiente a dimostrare il nesso tra causa singola di malattia e malattia stessa, tuttavia, la gravità e la permanenza dei rischi osservati per malattie correlate all’ambiente, non dovrebbero essere trascurati, oltre al fatto che la gran parte degli eccessi emersi non è spiegabile ragionevolmente sulla base di ipotesi che escludono le pressioni ambientali.

Inoltre, non si può dimenticare che in molte aree Sin negli ultimi anni sono stati effettuati studi di diverso tipo, anche basati su dati individuali dei residenti da lungo termine, con risultati anche meno rassicuranti.

Come comunicare

Sentieri richiama l’importanza di comunicare e permettere la partecipazione dei portatori di interesse e fornisce strumenti maturati dall’esperienza.

Un punto degno di ulteriore approfondimento è quello del coinvolgimento degli amministratori ai diversi livelli territoriali di competenza.

Troppo spesso si assiste a interpretazioni negazioniste o minimaliste dei risultati, si va da «sono solo descrittivi e non utili» a «sono importanti ma da approfondire».

Al contrario, i risultati ad oggi disponibili non sono soggetti a “letture personalizzate” e sono sufficienti a prendere da subito decisioni, innanzitutto per direzionare e accelerare azioni di prevenzione.

Il VI rapporto dedica un interessante capitolo all’inquadramento delle condizioni di (in)giustizia ambientale e delle strategie per la promozione di giustizia per le comunità residenti nei siti studiati.

Gli eccessi di mortalità risultano più pronunciati nei comuni dei Sin con più alta deprivazione socio-economica, un indicatore dell’effetto combinato delle diverse vulnerabilità e che produce un sovrappiù di ingiustizia.

Non a caso il rapporto conclude «in considerazione dell’insieme dei fattori di rischio che incidono sulla salute, per motivi di equità rispetto a come sono distribuiti i fattori di rischio ambientale, le comunità con condizioni socio-economiche più fragili dovrebbero ricevere maggiore attenzione».

I Sin sono stati istituiti per legge, ma se le leggi non sono sufficienti a garantire la piena giustizia, la mancata o ritardata adesione, come nel caso delle mancate bonifiche, accentua le ingiustizie esistenti.

Agire e non agire

La triste vicenda dei siti di bonifica, soprattutto per il 10 per cento della popolazione italiana che ci vive, richiama a responsabilità di governo, proporzionali alle capacità di incidere efficacemente sulle cause della lunga catena di malattie e di decessi prematuri evitabili ma non evitati.

Occorre essere consapevoli che quando si potrebbe e dovrebbe agire per il bene comune e non lo si fa si toccano valori fondamentali, come sintetizzato in modo insuperabile da Max Weber: «Ogni agire, e naturalmente anche, secondo le circostanze, il non-agire, significa nelle sue conseguenze una presa di posizione in favore di determinati valori, e perciò – il che è oggi così volentieri dimenticato – di regola contro altri».

