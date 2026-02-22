Un’orbita con un milione di satelliti. La scommessa estrema di SpaceX

«Il lancio di una costellazione di un milione di satelliti che operano come data center orbitali è un primo passo verso la trasformazione in una civiltà di livello Kardashev II», ha scritto Elon Musk

Il 2026 è iniziato da poche settimane, ma una delle grandi direttrici della nuova corsa allo spazio appare già evidente: l’espansione senza precedenti delle mega costellazioni satellitari. L’orbita terrestre bassa e media sta diventando il nuovo terreno di conquista, con progetti che puntano a immettere nello spazio decine – se non centinaia – di migliaia di satelliti. In questo scenario si inserisce l’ultima, clamorosa mossa di SpaceX. L’azienda di Elon Musk ha presentato alla Federal Communica