SR-1 Freedom: la Nasa punta sulla propulsione nucleare per raggiungere Marte entro il 2028

In oltre sessant’anni di tentativi, la Nasa ha speso più di 20 miliardi di dollari in più di una dozzina di programmi di volo, senza mai riuscire a portare un reattore nucleare oltre l’orbita terrestre. Ma la nuova missione si distingue dai precedenti programmi per la sua impostazione cauta
L’annuncio della Nasa di sospendere i lavori per la costruzione della stazione spaziale lunare Gateway per concentrarsi sulla costruzione di una base permanente sulla superficie della Luna non ha colto di sorpresa chi segue da vicino le dinamiche della politica spaziale dell’amministrazione Trump. Ma la vera domanda resta: che fine farà l’hardware già realizzato per il Gateway, ossia la stazione spaziale da porre in orbita attorno alla Luna? Dal lancio ufficiale del programma nel 2019, la Nasa h