Temelkuran: «La Cop è un circo, offriamo una casa a chi si sente escluso in questo mondo»

La grande scrittrice turca parla nel giorno della grande, rara, manifestazione ad Antalya, fuori dalla Conferenza delle Nazioni unite sul clima: «Erdoğan è un dittatore di gran lunga migliore di Vladimir Putin, perché sa come non apparire come tale. È la figura più importante con cui gli europei hanno normalizzato la mancanza di democrazia fuori dall’Europa».
ANTALYA – La grande scrittrice Ece Temelkuran non ama essere descritta come la voce della dissidenza turca in esilio, ma di sicuro è una delle voci libere più autorevoli sul destino del proprio Paese. Nel giorno della grande, rara, manifestazione ad Antalya, fuori dalla Conferenza delle Nazioni unite sul clima, le chiediamo della salute dello stato di diritto, nel suo Paese e nel mondo. EPA Cosa pensa dell’inizio di questa Cop? Questa Conferenza è pensata per rappresentare l’intera umanità e sa