Temelkuran: «La Cop è un circo, offriamo una casa a chi si sente escluso in questo mondo»

La grande scrittrice turca parla nel giorno della grande, rara, manifestazione ad Antalya, fuori dalla Conferenza delle Nazioni unite sul clima: «Erdoğan è un dittatore di gran lunga migliore di Vladimir Putin, perché sa come non apparire come tale. È la figura più importante con cui gli europei hanno normalizzato la mancanza di democrazia fuori dall’Europa».