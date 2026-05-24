La Terra “Palla di Neve” non era (sempre) congelata: la teoria di Harvard riscrive la storia climatica

Era una sorta di altalena climatica – un ciclo ripetuto di gelo totale e disgelo, di ere glaciali e brevi intervalli torridi, che si succedevano per decine di milioni di anni come in un respiro lentissimo del pianeta

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C’era una volta una Terra completamente ghiacciata. Dai poli all’equatore, oceani, continenti e atmosfera intrappolati in una morsa di gelo durata decine di milioni di anni. È la suggestiva immagine della cosiddetta “Snowball Earth”, la Terra Palla di Neve, uno degli episodi climatici più estremi e affascinanti nella storia del nostro pianeta. Eppure, qualcosa in questa storia non è mai tornato del tutto: i modelli climatici non riuscivano a spiegare come un pianeta interamente coperto di ghiacc