La settimana della scienza

Tra buchi neri e firme chimiche, scoperte le prime tracce di “stelle colossali” nell’Universo primordiale

Luigi Bignamidivulgatore
11 gennaio 2026 • 19:15

Grazie alla sensibilità del telescopio spaziale James Webb, gli astronomi ora possono studiare direttamente le tracce lasciate dalle prime stelle e galassie

Uno dei grandi enigmi che hanno motivato la costruzione del telescopio spaziale James Webb (Jwst) riguarda l’origine dei buchi neri supermassicci. Questi oggetti estremi, con masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del Sole, risultano già presenti quando l’Universo aveva meno di un miliardo di anni. Un fatto difficile da spiegare con i modelli tradizionali di crescita graduale, basati sull’evoluzione e la fusione di buchi neri più piccoli. Negli ultimi anni, tuttavia, una serie di

Per continuare a leggere questo articolo

Luigi Bignami
Luigi Bignami
Luigi Bignamidivulgatore

Giornalista scientifico italiano, laureato in scienze della terra a Milano