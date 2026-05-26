Per Trump i climatologi hanno ammesso i loro errori. L’autore dello studio Onu: «Ecco perché si sbaglia»

Per il presidente americano l’esclusione del peggior scenario possibile dal novero del probabile è prova del fatto che le previsioni del comitato delle Nazioni Unite sbaglia tutto. Il coordinatore del team che ha redatto lo studio, Detlef P. Van Vuuren: «La correzione mostra che possiamo fare la differenza. Allo stesso tempo, dimostra che non stiamo facendo abbastanza»

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Secondo Donald Trump la grande “bufala” del cambiamento climatico sta finalmente venendo smentita dagli scenari degli scienziati stessi. Peccato che gli studi dicano il contrario. In un post sul social media Truth dello scorso 16 maggio, il presidente degli Stati Uniti celebrava un recente studio scientifico che finalmente dimostrava come «il Comitato principale delle Nazioni Unite sul Clima avesse ammesso che le sue stesse proiezioni (RCP 8.5) era SBAGLIATE! SBAGLIATE! SBAGLIATE!». La realtà è