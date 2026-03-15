Un fragore cosmico mette alla prova Einstein: la relatività generale supera l’esame più severo

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Gli astronomi hanno recentemente concluso il test più rigoroso mai condotto sulla teoria della relatività generale, sfruttando il segnale più nitido mai captato da una collisione tra buchi neri. E ancora una volta, Albert Einstein ha dimostrato di aver visto giusto. L’evento, catalogato come GW250114, è stato intercettato nel 2025 da una rete globale di interferometri laser progettati per captare le onde gravitazionali: quelle increspature nello spazio-tempo previste proprio dalla relatività gen