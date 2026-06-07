Voyager 1 e il confine di un giorno luce: l’ultima frontiera della comunicazione umana

Il 15 novembre 2026, la sonda raggiungerà ufficialmente la soglia di un giorno luce dalla Terra. Significa che un segnale radio impiegherà 24 ore intere per coprire la distanza in una direzione. Il viaggio di andata e ritorno: 48 ore. Due giorni interi di silenzio tra domanda e risposta
Inviare un comando a Voyager 1 assomiglia più a spedire una lettera che a fare una telefonata. Non per modo di dire. La sonda, partita dal Kennedy Space Center il 5 settembre 1977, si trova oggi a circa 26 miliardi di chilometri dalla Terra, scivolando via dal Sole a circa 61.000 chilometri all’ora – poco più di 16 chilometri al secondo, un ritmo che negli anni si traduce in altri 3,5 unità astronomiche (una Unità Astronomica corrisponde a circa 150 milioni di chilometri) percorse ogni anno. Ha