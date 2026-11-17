Professore a Yale dal 1967, si vide rifiutati i primi lavori spediti alle riviste scientifiche negli anni Settanta: il tema ancora non era ritenuto importante. Le cose sono poi cambiate radicalmente. Il suo modello economico per calcolare i costi del cambiamento climatico e simulare gli effetti della decarbonizzazione gli è valso il Nobel nel 2018
William Nordhaus è stato tra i primi a capire che le emissioni di gas serra avrebbero rallentato la crescita economica. Premio Nobel per l’economia nel 2018, diviso con Paul Romer, per aver integrato gli effetti del cambiamento climatico nei modelli macroeconomici, è morto il 30 ottobre a 85 anni. Nordhaus intuì che l’aumento delle temperature avrebbe innescato conseguenze a cascata, dall’intensificazione degli eventi meteorologici estremi all’innalzamento del livello del mare, con ripercussioni