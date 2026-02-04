All’interno dell’autovettura Jeep Renegade Vito Raso, essendo a conoscenza del fatto che “Letizia” detenesse “in anteprima” il bando di gara “per gli autistici” gli chiedeva se lo dovesse dare a qualcuno in particolare e Cuffaro forniva un’indicazione chiara e diretta: “i bandi prima di essere pubblicati li dobbiamo mandare a tutti i nostri amici”, specificando che tra questi vi rientrasse certamente “Carmelo” (Pace, ndr) e “anche a quelli che non sono deputati”

Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell'informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per associazione a delinquere e corruzione

Le operazioni di intercettazione a bordo dei veicoli monitorati Audi Q3 tg targata ****** e Jeep Renegade targata *******, permettevano di documentare che la prima autovettura veniva utilizzata per gli spostamenti pressoché quotidiani di Cuffaro Salvatore ed Abbonato Antonino, mentre la seconda da Raso Vito che la impiegava in più occasioni per effettuare movimenti sia a Palermo che fuori provincia in compagnia di Cuffaro Salvatore.

L’impiego di tali veicoli, ritenuti evidentemente sicuri, permetteva di captare in più occasioni non solo conversazioni telefoniche non censite, verosimilmente effettuate mediante applicazioni di messaggistica, ma anche brevi dialoghi intercorsi tra Cuffaro e gli occupanti del veicolo altrimenti non acquisibili e d’interesse investigativo.

In data 5 dicembre 2023, alle ore 23:00 (prog.410383), questa P.G. intercettava una interessante conversazione ambientale tra Cuffaro Salvatore e Raso Vito, all’interno dell’autovettura Jeep Renegade monitorata in uso a quest’ultimo in cui Raso, essendo a conoscenza del fatto che “Letizia” (Di Liberti Maria Letizia, ndr) detenesse “in anteprima” il bando di gara “per gli autistici” gli chiedeva se lo dovesse dare a qualcuno in particolare e Cuffaro forniva un’indicazione chiara e diretta: “i bandi prima di essere pubblicati li dobbiamo mandare a tutti i nostri amici”, specificando che tra questi vi rientrasse certamente “Carmelo” (Pace, ndr) e “anche a quelli che non sono deputati”.

Raso obbediva ed esprimeva la propria diretta operatività nel fornire tali documenti riservati “ai politici, ai consiglieri comunali alle prime linee, e come si chiama...” recependo positivamente anche la disposizione di Cuffaro nel preparare una “lista di 30/40 cristiani” a cui far pervenire tali atti prima che gli stessi diventassero pubblici.

La parte di interesse di detta conversazione veniva cosi di seguito trascritta:

Raso: Toto, Letizia...

Cuffaro: si...

Raso: aveva in anteprima il bando… questo per gli autistici...tu lo devi dare a qualcuno in particolare?

Cuffaro: Vito oggi abbiamo fatto una discussione...i bandi prima di essere pubblicati li dobbiamo mandare

a tutti i nostri amici...

Raso: non mi hai capito...

Cuffaro: perché se no io litigo con tutti...l'hai sentita la sinfonia oggi o no?

Raso: ti sto dicendo a chi lo devi mandare...

Cuffaro: ti sto dicendo lo devi mandare a tutti gli amici nostri! Carmelo...

Raso: e quindi...ai Deputati?

Cuffaro: appunto si! E anche a quelli che non sono Deputati...perché se no finisce che litighiamo con tutti…

Raso: e...o...io posso darlo ai politici ai consiglieri comunali alle prime linee e come si chiama...non e

che lo possiamo dare a tutti o no…

Cuffaro: (inc)...esattamente… facciamo... fate un lista di 30/40 cristiani a cui man mano esce il bando li fate

cosi..(inc)...

Raso: ah ci prendiamo le mail e gliele mandiamo tutti in quel modo come si chiama?

Cuffaro: e certo...

Raso: allora facciamo una mailing list allora...

Nel merito, attraverso ricerca su fonti aperte, si ricavava che in data 13 febbraio 2023, sul sito istituzionale online della Regione Siciliana, l’ufficio dell’Assessorato regionale alle Politiche Sociali comunicava l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, della proposta di programmazione delle risorse del fondo per l’inclusione delle persone con disabilita, pari a 8 milioni e 140 mila euro, erogate dal Ministero per le Disabilita e destinate agli autistici.

Successivamente, in data 31 marzo 2023, con decreto assessoriale n. 274, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute, pubblicava l’“Attuazione delle disposizioni di cui al decreto 06.02.2023 recante criteri e modalità di utilizzo dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2021. Approvazione progetto regionale”.

Il giorno 01.10.2024 (prog.2749385) a bordo del veicolo Audi Q3 condotto da Abbonato Antonino, Cuffaro Salvatore effettuava una serie di conversazioni tra le quali una alle ore 10:17:01 (prog.24630), censita, con *Dirigente 7*, nel corso della quale chiedeva di concordare un incontro “…poi casomai ci vediamo cinque minuti che ti voglio presentare questa ragazza… che la mettiamo da qualche parte la… va bene? ...” – “…appena mi libero ti chiamo… ci pigliamo il caffe da qualche parte dai…” – “cosi parliamo anche uhm… di una serie di cose… “ottenendo la disponibilità dell’interlocutore.

Immediatamente alle 10:18:08 (prog. 2749387) Cuffaro effettuava in viva voce una conversazione non censita con “Selene”, identificabile in Malfitano Selenia, alla quale comunicava le avrebbe presentato il *Dirigente 7*, a conferma di quanto emergerà nel corso delle successive attività che la donna, stabilizzata con il concorso OSS, sarebbe stata impiegata in altre mansioni verosimilmente negli uffici della Direzione.

[…] Ancor più di recente, il 27.10.2024 (prog. 4124389), mentre Cuffaro E Raso stavano a bordo della Jeep Renegade targata *****, Raso sollecitava l’interessamento di Cuffaro Salvatore per la stabilizzazione di alcuni lavoratori precisando che tale operazione “è importante, Totò. Per te... e per noi”.

Raso Vito: ti voglio ricordare questo, Toto, perché e una procedura che ha bisogno di qualche mese. Tu quando sei solo con Luisa... con Luisa... con... con Letizia, le dici "Leti... a me interessa... quei die... quei dieci posti del (inc.) che si possono stabilizzare". Va bene?

Cuffaro Salvatore: che si possono stabilizzare?

Raso Vito: dieci posti del (inc.). Dieci, dodici posti, tredici posti, quattordici posti...

Cuffaro Salvatore: no, si devono fare ancora. O quelli che ci sono già?

Raso Vito: quelli che ci sono la dove ci sono i vari Esposito... tutti questi di qua.

Cuffaro Salvatore: ah, questi si.

Raso Vito: questi tecnicamente... c'è una legge nazionale che le altre regioni le hanno fa... già fatte, si possono stabilizzare. Punto! Dopo di che quando e coli, le dici "ma si possono stabilizzare solo questi che già ci lavorano o possiamo fare qualche inserimento pure noi?". Tu quando sei a solo con lei, le dici tu "noi due soli dobbiamo parlare", le devi dire. Va bene?

Cuffaro Salvatore: si.

Raso Vito: non te lo devi scordare che e importante, Toto. Per te... e per noi.

Il 21.10.2024 (prog.5246390) Cuffaro Salvatore riceveva in via Scaduto *Uomo 4*, affidandogli il compito di occuparsi della manutenzione di un ulteriore veicolo che avrebbe messo a disposizione della famiglia in mancanza dell’Audi Q3 che avrebbe utilizzato anche per recarsi in “campagna”. In tale circostanza Cuffaro confidava a *Uomo 4* che tale decisione si rendeva necessaria per tutelare ulteriormente la propria posizione ed allontanarsi, evidentemente, dal pericolo di essere intercettato.

Nello specifico Cuffaro chiedeva verosimilmente all’interlocutore di avvicinarsi “…perché ti spiego che voglio fare... vieni qua...” ed abbassando notevolmente il tono di voce riferiva di aver appreso da terza persona che il veicolo abitualmente utilizzato da Cannia Giovanni Vincenzo, ossia la Mercedes ML 320 tg. *******, apparteneva alla società riconducibile a Capizzi Giuseppe ’87:

“la macchina che c’avi Cannia non e sua e di chiddu Capizzi…” –“lui ce l’ha… ma io non lo sapevo!” pertanto aveva deciso “e io sopra questa macchina non ci voglio salire più...”.

*Uomo 4* assicurava all’ex governatore che quella notte la vettura in esame l’avrebbe portata a casa sua (“la Me...Mercedes stasera scura ndi mia già”) e l’avrebbe fatta controllare da un’officina Mercedes (o convenzionata) di cui evidentemente si fidava (*Uomo 4*: e poi c’è la Mercedes la gli dico… dacci una guardata… eh… minchia”) con Cuffaro che lo esortava a far effettuare un controllo approfondito: “Cuffaro Salvatore: sportelli… minchiate… cose… controlla tutto…”.

Conv. tra presenti presso l’abitazione/Ufficio di Cuffaro Salvatore Palermo in viale Francesco Scaduto nr. 10/A. proc. pen. nr. 9567/2013 R.G.N.R. -DEC. 1134/24 R.INT.(ALL.100) 26 […]

Cuffaro Salvatore: ma sta Mercedes come e combinata?

*Uomo 4*: la Me...Mercedes stasera scura ndi mia già

Cuffaro Salvatore: ma... assai cose deve fare?

*Uomo 4*: io la voglio vedere Preside… ora…

Cuffaro Salvatore: ma se e buona non ci devi fare niente

*Uomo 4*: scusa… ma io la voglio vedere!... ma minchia era buona come la panda e poi ci abbiamo fatto il tagliando questa...la voglio vedere... minchia se non la vedo... lui mi dice che ci… ci... “ho fatto una cosa alla centralina... io gli ho portato le gomme... ci... ci ho portato...tante a”...

Cuffaro Salvatore: perché ti spiego che voglio fare... vieni qua...

*Uomo 4*: ah?

Cuffaro Salvatore: (a bassissima voce, ndr.) la macchina che c’avi Cannia non e sua e di chiddu Capizzi… [incompr.]

*Uomo 4*: eh...

Cuffaro Salvatore: e io sopra questa macchina non ci voglio salire piu...

*Uomo 4*: ci hai perso tempo

Cuffaro Salvatore: lui ce l’ha… ma io non lo sapevo! eh...

*Uomo 4*: uhm...

Cuffaro Salvatore: me lo ha detto quello...

*Uomo 4*: gliel'ha vista lui la dentro?

Cuffaro Salvatore: lui ci lavora [incompr] me ne sto fottendo… eh... (abbassa nuovamente la voce, ndr.) e io con quella macchina faccio… vado in campagna quindi io… tutte le volte che ora me ne andrò in campagna mi porto l’Audi capito…

*Uomo 4*: eh…

Cuffaro Salvatore: e qui deve stare la Mercedes…

*Uomo 4*: e questa… ti dico… ora la faccio sistemare… già stasera stesso…

Cuffaro Salvatore: perché… (si sovrappongono le voci, ndr)

*Uomo 4*: domani io ti aggiorno…

Cuffaro Salvatore: serve solo a lui… per salire scendere fare…

*Uomo 4*: uhm… domani ti aggiorno

Cuffaro Salvatore: ma e benzina…

*Uomo 4*: eh…

Cuffaro Salvatore: manco a Diesel e…

Uomo 18: che importanza ha?

*Uomo 4*: importante che buona…

Cuffaro Salvatore: no niente di…ma era buona eh…

*Uomo 4*: io… voglio vedere io…

Cuffaro Salvatore: quando l’abbiamo posata era buona… ora…

*Uomo 4*: e poi c’è la Mercedes la gli dico… dacci una guardata… eh… minchia

Cuffaro Salvatore: sportelli… minchiate… cose… controlla tutto…

*Uomo 4*: tutte cose… ma … eh… principalmente…

Cuffaro Salvatore: ahi ahi…

*Uomo 4*: domani ti aggiorno dai

