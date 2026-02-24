Alessandro Arcodia
Performer e reporter, premio Satira Forte dei Marmi 2024. Fin dalla prima puntata è nel cast fisso di Splendida Cornice di Geppi Cucciari con i suoi irriverenti reportage dalla nostra bella Italia e non solo. Originario del Ponente ligure, ultimo esemplare di VJ di MTV, diplomato in musical theatre alla Bernstein di Bologna, su Instagram e TikTok cominciano a girare i suoi format Ultimissime da Roma Centro e La mia Liguria e grazie a ciò inizia a collaborare con La7 e Rai3. A teatro ha scritto e interpretato Ho sbagliato tutto, commedia amara sui millennial, e Povero Sinistrato, monologo su polarizzazione e precariato. Ha lavorato tra gli altri con Maccio Capatonda, Lillo e Riccardo Cocciante, tanto per fare un po’ di name dropping.