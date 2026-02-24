Ogni sera seguiremo in diretta il festival con i nostri commenti. Sarà una staffetta, con la prima serata affidata ad Alessandro Arcodia
E anche quest’anno è arrivato quel fatidico momento. Quello con Sanremo, il festival ci ritroviamo a guardare ogni sera incollati allo schermo della tv. Per viverlo con un po’ più di leggerezza da cinque anni Domani lo segue in diretta aggiornando in real time le sue pagelle.
Non aspettatevi i voti e i giudizi di severi critici musicali, ma i commenti delle nostre firme e di ospiti che condivideranno con noi il loro sguardo ironico sui cantanti e sul festival nazional popolare per antonomasia. Quest’anno abbiamo deciso di affidare ogni serata a una penna diverse.
Si parte martedì 24 febbraio con Alessandro Arcodia, «ultimo esemplare di Vj di Mtv», il “sinistrato” inviato della Splendida Cornice condotta da Geppi Cucciari.
PUNTI CHIAVE
21:36
Arisa
21:24
Dargen D'Amico
21:19
Mara Sattei
Arisa
Che personaggio è quello attuale di Arisa? ah sì: principessa Disney. Anche il doppio cambio di tonalità, tutto molto classico. D'altronde si chiama favola qualcosa sta canzone no? Non riesco a immaginare un universo in cui ascolto questa canzone nelle cuffie. 6
Dargen D'Amico
Dargen occhiali da insettone cattivo e accappatoio oversize. Non so, ci piace questa canzone? Ah ok parla di AI. Non so. Ci devo pensare. O forse no. 6
Promemoria
Ricordiamo che la Pausini è di Solarolo.
Mara Sattei
Mara Sattei che ricordiamo si chiama Sara Mattei, e non riesco a non pensare a questo quando dico Mara Sattei, è un pensiero intrusivo e inevitabile. Un po' Ferragni periodo "sentiti libera", un po' Levante bionda (non farlo mai più). Io vorrei solo parlarti d'amore, mi perdo nel tuo sorriso, seconda strofa con la batteria, potrebbe essere qualunque anno e invece è il 2026. Boh 6. Comunque canta bene eh.
Sayf
Sayf tu/mi/piaci, lo sapevo già. Di chi è figlio lui? È in quota nemico del Vescovo di Sanremo? Mi piacciono anche le tue treccine. 7 dai
Pubblicità
Pubblicità. Sceso dal treno. Grazie Matteo sempre
Michele Bravi
Michele, come si sa, voce intercambiabile con quella di Noemi. Ballata. Non fa i piatti da una settimana, si beve una bottiglia intera
Lui è bravo. Ma potrei mai ascoltare un disco intero? Oh poi magari sì
6,5
L'arrivo
Mentre Raiplay va, secondo cantante in gara, io scendo a Ventimiglia dopo undici ore di treno. Michele Bravi solitamente dovrebbe piacerci.
Ditonellapiaga
Lana del Rey post Ozempic ma che fa la canzone sagace. Ogni anno c'è la canzone sagace. Quest'anno la fa Ditonellapiaga, il nickname più respingente mai concepito. Comunque la canzone è carina. Lei è la classica che dice sono un po' matta. Va bene dai. 6/7. Non so se avrò voglia di riascoltarla, forse sì
Ditonellapiaga
Comunque non è bello come nome Ditonellapiaga, qualcuno doveva dirtelo che non era 'sta grande idea, potevi pensarci due secondi in più, dai su che nome è, non va bene come nome neanche per la prima mail che ti apri a 15 anni
Laura Pausini
Arriva Laura. Mia compagna di diastema. Mi chiedo quand’è che Laura ha cominciato a stare sulle palle. A me non sta sulle palle, ma indubbiamente ultimamente tende a stare sulle palle: la vibe è quella. Magari se stasera canta Bella ciao si riabilita.
Non mi toglierò mai dalla testa quel folle documentario sulla Pausini in cui lei in una vita parallela fa la ceramica e ha un figlio di nome Marcello.
La dedica a Baudo
Carlo Conti, creatura interamente concepita da algoritmi. Festival dedicato a Baudo. Io nel frattempo sono a Bordighera e brindo con acqua vitaminizzata, meglio integrare che la serata è lunga.
Solo cinque ore…
Ah stasera si esibiscono tutti. E sono 30. La serata dura solo 5 ore, che sommate alle ore dell’Intercity Roma - Ventimiglia con maggior tempo di viaggio su cui sono dalle 10 di stamattina fa 15 ore. Hai capito Matteo?
E per riavere l’euro e sessanta della macchinetta del caffè devo mandare una mail per farmi fare un bonifico di un euro e sessanta.
Perché Sanremo è Sanremo: il mio Intercity passa proprio da Sanremo, e io guardo Sanremo dall’app di Raiplay. Non ho ancora cenato. Oggi sono solo stato in treno. Ancora grazie Matteo.
L'inizio
Il Presidente del Senato che fa un video su Pucci, io che ho già visto centotrenta storie in cui questa che arriva viene chiamata “settimana santa”, la Pausini che ultimamente come fa sbaglia: potrebbe andare peggio?
Sì: il mio treno per la Riviera dei Fiori ha 85 minuti di maggior tempo di viaggio, ma ho diritto a un’indennità (la lingua di Trenitalia è ormai più criptica di un discorso di Elly Schlein).
Sanremo è arrivato anche quest’anno, implacabile come le feste comandate e la TARI: tocca accollarselo pure stavolta.
A sto giro abbiamo deciso già in tempi non sospetti - manco avevano annunciato i cantanti, altro rito di recente acquisizione che contribuisce ad allungare il brodo di un paio di mesi - che questa sarà un’edizione moscia.
Sarà che dopo un tot di anni subiamo la stessa fatigue di quella grande scocciatura della guerra in Ucraina?
Sembra ieri che mi guardavo Peppy night su Canale 21 extra con ospite Aleandro Baldi che canta Non amarmi da solo: in effetti era proprio ieri.
Tra poche ore ripenserò a quel momento con nostalgia: canaglia, celeste o balorda che sia.
