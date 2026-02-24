Ah stasera si esibiscono tutti. E sono 30. La serata dura solo 5 ore, che sommate alle ore dell’Intercity Roma - Ventimiglia con maggior tempo di viaggio su cui sono dalle 10 di stamattina fa 15 ore. Hai capito Matteo?

E per riavere l’euro e sessanta della macchinetta del caffè devo mandare una mail per farmi fare un bonifico di un euro e sessanta.



Perché Sanremo è Sanremo: il mio Intercity passa proprio da Sanremo, e io guardo Sanremo dall’app di Raiplay. Non ho ancora cenato. Oggi sono solo stato in treno. Ancora grazie Matteo.