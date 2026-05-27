Gaël Giraud
Gaël Giraud (1970), gesuita, economista, matematico e teologo, è direttore di ricerca presso il Centre national de la recerche scientifique. Autore di numerosi saggi tradotti in più lingue, ha insegnato a Washington, Parigi e si è distinto a livello internazionale come teorico della transizione ecologica, tema al quale ha dedicato anche il dialogo con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e recentemente scomparso, Il gusto di cambiare (Slow Food Editore-LEV). Ha pubblicato anche La rivoluzione dolce della transizione ecologica (LEV).