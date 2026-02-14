Giorgia Fumo
Nata nel 1986 a Roma, è cresciuta in Sardegna e ha studiato a Pisa. Giorgia Fumo è una comica, scrittrice e ingegnere. Dopo aver lavorato per anni nella Market Intelligence ha fatto il grande salto lasciando l’ufficio per diventare una comica professionista. Con il suo primo show “Vita Bassa” ha vinto il Premio per la Satira Politica Forte dei Marmi e il Premio Antani nel 2024, e ha collezionato sold out in tutta Italia con un tour durato due anni. È stata l’unica italiana in semifinale ai Funny Women Awards (UK) nel 2021, e finalista a Italia’s Got Talent nel 2022, è stata ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan su Raidue e ha portato a Le Iene un suo monologo sugli haters. Sul web anima una nutrita community di appassionati e ha una seguita newsletter su Substack, Vola Mio Mini Pippony. Il suo primo libro “Ingegneria della Vita Adulta” è edito da Harper Collins (2024).
La foto è di Isabella Sanfilippo