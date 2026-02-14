Guida allo scrolling per intellettuali

Lo scrolling, la pratica di autoinfliggersi un waterboarding di contenuti, è ora il parametro su cui valutare chi abbiamo davanti: «Io non scrollo» is the new «io non ho la televisione». Se come me con il digitale lavori e mantieni solide relazioni di amicizia grazie all’invio reciproco di video con procioni che fanno cose buffe, concorderai che non ricordare neanche uno dei contenuti visti in mezz’ora di scrolling non è un bel segno

true false

Ci sono tre cose del nostro smartphone di cui ci vergogniamo: la cronologia della calcolatrice, il numero di ascolti di The Fate of Ophelia di Taylor Swift e il tempo che passiamo a scrollare. Lo scrolling (letteralmente “scorrimento”), la pratica di autoinfliggersi un waterboarding di contenuti, è ora il parametro su cui valutare chi abbiamo davanti. “Io non scrollo” is the new “io non ho la televisione”. Il Digital Detox ha avuto una tale rilevanza lo scorso anno che circolano articoli in cu