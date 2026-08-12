Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto

Giuseppe Smorto

Giornalista, vicedirettore di Repubblica dal 2016 al 2019. Ha ricoperto il ruolo di caporedattore dello sport, del Venerdì e capocronista alla redazione di Torino. Dal 2003 al 2016 ha diretto Repubblica.it. Ha vinto premi giornalistici come il "Saint Vincent" (2005, per il sito di Repubblica) e il "Biagio Agnes" (2012). Il Comune di Reggio Calabria gli ha consegnato nel 2016 il "Sangiorgino d'oro". Ha curato i libri Il Mondo di Gianni Mura e Gianni Mura e i racconti della bicicletta, due antologie di articoli firmati dal grande giornalista, scomparso il 21 marzo 2020. Nel maggio 2021 ha pubblicato per Zolfo Editore il libro: A sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria fra diavoli e resistenti.

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