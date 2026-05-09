Tra Donald e Laqualunque: chi vuole prendersi Reggio

Francesco Cannizzaro è un potentissimo parlamentare di Forza Italia. Il 24 maggio è dato per favorito. La campagna elettorale segnata da preghiere alla Madonna e congiuntivi errati. Il ritorno di Scopelliti

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Il candidato ha bucato lo schermo degli smartphone e della tv, e provocato la disperazione della sua prof di italiano. Fiorella Mannoia l’ha paragonato a Cetto Laqualunque, che peraltro canta Onda Calabra. Il suo congiuntivo sbagliato ha fatto il giro d’Italia: il paese ha così scoperto che il 24 e 25 maggio si vota a Reggio, la città fondata dai greci di Calcide che ha fatto storia anche nel Novecento. Il favorito sembra appunto Francesco Cannizzaro, che viene dalla montagna aspromontana: nel c