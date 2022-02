Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la norma, adottata come misura antipandemica, che sospendeva il rientro in carcere per le ore notturne. «Potrà così proseguire il reinserimento nella società», è il commento del Garante per i detenuti, che ricorda la necessità di misure strutturali per diminuire il sovraffollamento carcerario