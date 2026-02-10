false false

Nella tarda mattinata del seguente 12 agosto 2024, l’analisi delle intercettazioni sull’utenza in uso CUFFARO Salvatore faceva emergere una conversazione intercorsa con GALLINA DI LORENZO Claudio nel corso della quale, dopo un lungo dialogo relativo ad un incidente occorso al figlio di quest’ultimo, CUFFARO, cambiando argomento, commentava: “…il nostro amico è diventato importante…” - “no lo sai che… lo hanno…”. Il riferimento veniva immediatamente colto dall’interlocutore che precisava “vedo Stefano più tardi che mi deve parlare…”e, evidentemente al corrente dell’incontro con CUFFARO avvenuto due giorni prima (“e so che ci hai parlato… si… si…”) commentava: “… lo so… so tutto… so tutto…” permetteva di identificare il soggetto in argomento in PALMINTERI Stefano.

Alla luce di ciò, l’affermazione di CUFFARO (“…il nostro amico è diventato importante…”) poteva ipoteticamente riferirsi all’incarico dell’ufficiale che di li a breve avrebbe assunto il comando del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Palermo, funzionalmente dipendente dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana.

TRASC. PROG. 20148 DEL 12.08.2024, ORE 11:32:54,

P.P.9567/23 RGNR-DEC. 1124/24 R.INT. (ALL. XX)

GALLINA Claudio: Totuccio!?…

CUFFARO Salvatore: Eh minchia finalmente ti becco… (si sovrappongono le voci, ndr.)

GALLINA Claudio: … finalmente… minchia finalmente ti [incompr.]

CUFFARO Salvatore: … ma che e successo a To… ma a Toto cosa gli e successo?

GALLINA Claudio: Eh successo che praticamente si e reciso… (si sovrappongono le voci, ndr.)

CUFFARO Salvatore: minchia me lo ha detto Stefano che ho visto qui a Menfi…

GALLINA Claudio: eh… e niente si reciso il… il nervo mediano e inso… una rottura di coglioni non sente tre dita… non ha… il problema e uno Toto… io questo poi te lo dico a te mi dai un suggerimento

CUFFARO Salvatore: ma fi…

GALLINA Claudio: la questione e che se lo e fatto al locale di Saverio…

CUFFARO Salvatore: ah…

GALLINA Claudio: e lui e minorenne… gli hanno dato una bottiglia che non gli potevano dare… la bottiglia era ghiacciata… la bottiglia gli e scoppiata in mano e il vetro gli ha reciso il come si… il danno e molto grosso perché ora… un anno ci vorrà se… recupera non si capisce… e stato micro chirurgia… gli hanno riattaccato il nervo… insomma camurria… che devo fare?

CUFFARO Salvatore: Eh gioia mia che ti posso dire… eh… eh… boh…

GALLINA Claudio: chiamo a Saverio… glielo dico… e… mettiamo [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr.)

CUFFARO Salvatore: non lo so… non ho… non ho idea guarda… ma… ma era assicurato lui?… Saverio!?

GALLINA Claudio: E non lo so!… Io non ci ho parlato ancora… non ci ho… voluto dire… io questo gli devo dire… sei assicurato… e vediamo… io non voglio fare una causa contro… il… il… il locale di Antonio… ci mancherebbe altro e non lo faro mai… pero… lui pure mi deve venire incontro… dico lo troviamo… c’è l’assicurazione… voglio dire… loro sono in torto

CUFFARO Salvatore: e che ti posso dire gioia mia… eh…

GALLINA Claudio: [incompr.]

CUFFARO Salvatore: e un problema molto delicato che puoi affrontare solo tu…

GALLINA Claudio: e lo so

CUFFARO Salvatore: eh… eh… ma insomma…

GALLINA Claudio: e lo so… lo so…

CUFFARO Salvatore: ma l’importante che comunque lui si riprende pero… tutto il resto sono minchiate dai…

GALLINA Claudio: e lo so… lo so… lo so… pero deve riprendersi a [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr.)

CUFFARO Salvatore: … se si riprende siamo a posto…

GALLINA Claudio: e lo so ma sai dice normalmente all’ottanta… al novanta…

CUFFARO Salvatore: chi… chi glielo ha fatto l’intervento… chi glielo ha fatto?

GALLINA Claudio: Giovanni ZABBIA era di turno lui e alla… di notte… alla come si chia… anzi lo conosciamo… ho chiamato… e venuto… non e magari secondo me il massimo massimo pero insomma lui c’era

CUFFARO Salvatore: va beh ma si… l’importante e che lo hanno riattaccato pero dai

GALLINA Claudio: attaccato… glielo hanno riattaccato mi ha fatto vedere il video della cosa… del… dove lo ha ricucito

CUFFARO Salvatore: (sospira, ndr.)

GALLINA Claudio: [incompr.]… sono cazzi ora… comunque

CUFFARO Salvatore: speriamo bene dai… l’importante questo meglio

GALLINA Claudio: speriamo bene… speriamo bene… (si sovrappongono le voci, ndr.)

CUFFARO Salvatore: va beh questo e

GALLINA Claudio: quando ci vediamo?

CUFFARO Salvatore: Questo è solo un problema di sensi di vita pero non di notorietà ah!? (fonetico, ndr.)

GALLINA Claudio: vedi che… e anche un po' di notorietà perché deve essere… non riesce più a stringere bene anche… influisce anche… (si sovrappongono le voci, ndr.)

CUFFARO Salvatore: va beh ma la notorietà la recupera tutta non e un problema… il problema e un poco il

sensitivo…

GALLINA Claudio: speriamo… speriamo…

CUFFARO Salvatore: speriamo bene dai…

GALLINA Claudio: [incompr.]

CUFFARO Salvatore: va beh gio dai… mi ero… mi ero preoccupato… (si sovrappongono le voci, ndr.)

GALLINA Claudio: quando ti vedo Totuccio?

CUFFARO Salvatore: Ma io da domani sono a Palermo

GALLINA Claudio: quando ci vediamo?

CUFFARO Salvatore: oggi sono a Sciacca che sono ospite dell’Onorevole PACE… domani saro a Palermo…

GALLINA Claudio: eh…

CUFFARO Salvatore: ci sentiamo dai… va bene!?…

GALLINA Claudio: E poi quando vai in campagna me lo dici che ti vengo a trovare la…

CUFFARO Salvatore: e in campagna purtroppo non ci posso andare sino al ventuno di ottobre… non so se purtroppo o per fortuna perché l’ho affittata

GALLINA Claudio: ah… a l’hai affittata?

CUFFARO Salvatore: Eh si… sono quattromila euro a settimana… sono

GALLINA Claudio: ah va be… va be… allora hai fatto bene

CUFFARO Salvatore: praticamente dodici settimane che devo fare… (si sovrappongono le voci, ndr.)

GALLINA Claudio: eh… certo… hai fatto bene…

CUFFARO Salvatore: a buona e bonè guadagno qualche mille lire… meglio di niente dai…

GALLINA Claudio: uhm… buona e bonè

CUFFARO Salvatore: va boh!?

GALLINA Claudio: Va bene!… Ti voglio bene…

CUFFARO Salvatore: per il resto tutto a posto il nostro amico è diventato importante…

GALLINA Claudio: per il resto tutto a posto… tutto a posto… vedo Stefano più tardi che mi deve parlare…

CUFFARO Salvatore: si… si… si… no lo sai che… lo hanno (si sovrappongono le voci, ndr.)

GALLINA Claudio: e so che ci hai parlato… si… si… lo so… so tutto… so tutto…

CUFFARO Salvatore: va bene…okay caro…

GALLINA Claudio: bacio… ti voglio bene…

CUFFARO Salvatore: okay… ciao… ciao… ciao… ciao… ciao…

GALLINA Claudio: ciao Totuccio ciao.

