RND ha pubblicato un podcast pensando di rendere pubblico un racconto tra un grande editore di destra e il cancelliere: l’ad di Springer avrebbe minacciato Merz, indisponibile ad allearsi con AfD come richiesto. Peccato che tutto questo non è mai successo

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Oltre a conoscere quello che decide la politica, è utile anche ragionare di come AfD e il seguito mediatico che ha sposato ormai quel tipo di idee venga trattato dall’opinione pubblica. Un caso della scorsa settimana mostra bene quanto sia fragile la situazione, sul punto di esplodere in isteria e accuse troppo veloci per essere la verificate.

A finire per pubblicare una polpetta avvelenata (come si chiama in gergo anche qui in Italia) è stato il Redaktionsnetzwerk Deutschland, una testata partecipata indirettamente dalla Spd, quindi di centrosinistra. Rnd ha pubblicato la scorsa settimana la prima puntata del nuovo podcast Wenn Sie Wüssten…, traducibile pressappoco con “Se solo sapesse...”. Nell’episodio la direttrice Eva Quadbeck commenta insieme a una redattrice politica e a un documentarista un incontro che si sarebbe svolto in primavera tra il cancelliere e il potente ad di Axel Springer, Matthias Döpfner. Springer, che edita Welt e Bild, è accusato dai detrattori ad avere da tempo iniziato a spingere perché Cdu e AfD facciano cosa comune abbattendo la porta tagliafuoco che Merz e i suoi tengono in piedi.

E invece, niente. L’editore ha smentito duramente la notizia, segnalando che si trattava di una storiella in circolazione a fine 2025, ben prima dunque della data ipotizzata dal presunto scoop: già allora il tono drammatico dell’incontro, che secondo RND si sarebbe chiuso con una minaccia di Döpfner – «se ne pentirà, signor cancelliere» – a seguito della chiusura di Merz alla possibilità di collaborare con AfD, era stato smentito. Insomma, niente aggressioni da parte dell’ad che pubblica giornali di centrodestra. Incontri ci sarebbero stati, sì, ha concesso la cancelleria, ma di tutt’altra natura.

RND è tornato sul podcast dopo che altre smentite sono arrivate anche dal governo: alla fine, nonostante le fonti abbiano confermato l’incontro, senza un’ulteriore conferma del merito il pezzo non si sarebbe dovuto pubblicare, si legge in un Errata corrige.

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