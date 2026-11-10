false false

Doveva essere il 2028, probabilmente sarà già inizio 2027. Andrea Orcel lunedì ha annunciato la roadmap per l’integrazione di Commerzbank nel gruppo di Unicredit e HypoVereinsbank, acquisita già anni fa. L’ad della banca di piazza Gae Aulenti vuole indire un’assemblea degli azionisti appena le ultime autorizzazioni degli enti di controllo arriveranno a fine novembre.

Una prospettiva che porterebbe al cambio della governance della banca di Francoforte – che si oppone ai piani di Orcel – già a inizio dell’anno nuovo: il via libera della Bce è già arrivato e la prospettiva dell’integrazione ha già dato una grossa spinta al titolo Unicredit. La partecipazione della banca italiana attualmente ammonta al 30 per cento, ma appena arriverà la luce verde delle authority, scatterà un accordo che porterà Gae Aulenti oltre il 50 per cento. Difficile che la partecipazione andrà oltre, anche per il costo estremamente elevato a cui andrebbe incontro.

Nonostante i rapporti con la governance siano migliorati ultimamente, considerata l’iniziale opposizione mani e piedi dell’ad Bettina Orlopp e dei suoi, e con il governo tedesco che è ancora azionista della banca, l’annuncio dell’accelerazione dei tempi ha fatto alzare qualche antenna. A essere particolarmente preoccupati sono i dipendenti e i clienti della piccola e media imprenditoria: il piano di Orcel prevede 7mila esuberi, mentre chi ha affidato il suo denaro alla banca o chiesto un mutuo teme invece che con l’assorbimento nel gruppo a guida italiana l’expertise di Commerzbank vada perduto. La tutela delle imprese preoccupate è uno dei punti su cui il governo federale sta puntando i piedi: l’auspicio di Berlino è che la sede della banca resti a Francoforte e che possa rimanere un punto di riferimento per la piccola e media imprenditoria. Uno dei timori raccolti in sondaggi e articoli specializzati per esempio è quello che imprese che abbiano un rapporto sia con Commerz, sia con Hvb, finiscano per essere eccessivamente dipendenti da un solo istituto, con prospettive di una consulenza peggiore e costi più alti per i fondi a debito.

Particolarmente critico un commento pubblicato sulla Wirtschaftswoche: Lukas Zdrzalek attacca duramente lo stile del manager italiano, prevedendo addirittura che la scalata possa finire «in un disastro». L’editorialista osserva che durante la telefonata con gli analisti, Orcel non ha avuto una parola positiva per il management di Commerz, uno strumento che, se impiegato, avrebbe calmato le acque in Germania. Il manager, infatti, si sarebbe limitato a spiegare che si era trattato di una forma di comunicazione «diversa da quella che abbiamo avuto qualche mese fa». Per altro, il suo annuncio sulla riduzione dei tempi necessari alla funzione rischia di spingere, secondo Zdrzalek, i dipendenti di Commerz a cercare un nuovo lavoro altrove (e magari portare con sé i propri clienti). Tutta questione di tempi giusti e approcci delicati, che non sembrano il tratto caratteristico di Orcel.

TUTTI GLI ARTICOLI DI DEUTSCHE VITA

© Riproduzione riservata