In Germania torna a dilagare il Covid-19. In una situazione in cui la percentuale di vaccinati è ben lontana dagli standard italiani, i contagi stanno crescendo a grandi passi. Un tema che, insieme alle crisi internazionali, va a impattare sulle trattative ancora in corso per la stesura del contratto di governo della coalizione "semaforo".

Le difficoltà del partito di Merkel

Ma se Spd, Verdi e Liberali sono in difficoltà, anche la Cdu non ha niente da ridere: la settimana scorsa sono state presentate le candidature di Norbert Röttgen, presidente uscente della Commissione esteri, e Helge Braun, ex capo della Cancelleria, una sorta di sottosegretario alla presidenza di Angela Merkel. Entrambi sono considerati centristi e potrebbero competere per lo stesso elettorato interno, ma Braun, un medico che è nel partito da trent'anni, ha già promesso una collaborazione a quello che ha annunciato martedì di essere il terzo contraente per il posto di capo della Cdu, Friedrich Merz.

Il falco ex lobbista di BlackRock (nell’invio avevamo scritto, sbagliando, Goldman Sachs: ce ne scusiamo con i lettori), che come Röttgen era stato sconfitto nel 2020 da Armin Laschet è pronto a lanciarsi di nuovo nella corsa, parrebbe, stavolta puntando sul desiderio del partito di emanciparsi da una linea centrista che dopo sedici anni di governo Merkel ha portato alla débâcle del partito. Il congresso è atteso per gennaio: sarà l'occasione per capire che strada vuole imboccare per il futuro il partito.

