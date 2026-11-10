Il comico Jan Böhmermann ha dovuto fare i conti con la chiusura del suo Zdf Magazin Royale, tolto di mezzo per fare spazio a un comedian pronto ad attaccare anche «sinistra e Verdi». Prima di togliere il disturbo, il comico/inchiestista ha portato a casa un’intervista al presidente ucraino Volodymyr Zelensky

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«Io sono un clown». Jan Böhmermann esordisce così in quella che sarà una delle ultime puntate di Zdf Magazin Royale, il suo programma a metà tra la satira e l’inchiesta, chiuso dalla tv pubblica per fare spazio a uno show più “equilibrato”, che prenda di mira anche sinistra e Verdi. Il suo interlocutore è nientemeno che Volodymyr Zelensky: Böhmermann è coerente, alla fine di ogni puntata del suo show mostra la bandiera ucraina, da tempo si espone per il sostegno di Kiev nella guerra contro l’aggressore russo.

Anche per questo l’intervista è una chiusura efficace per la sua trasmissione: ma il lavoro del comedian colpisce per la scomodità della conversazione. È vero, Zelensky in una vita precedente è stato un comedian, ma ora non schiaccia quasi nessuna delle palle che il padrone di casa gli alza. La situazione è troppo seria e tutti – anche Böhmermann, sempre un fuoriclasse quando si tratta di mescolare approfondimenti, inchieste e gag – se ne rendono conto. Alla fine, è questo il messaggio che forse per primo il comedian volevano dare allo spettatore tedesco, ormai fin troppo assuefatto alle notizie quotidiane su una guerra che dura da quasi cinque anni. E anche critiche televisive con sguardi diversi, dal Tagespiegel alla Zeit, gliene danno atto.

Zelensky ride di gusto solo una volta, quando Böhmermann gli chiede quando abbia cucinato l’ultima volta per i suoi figli. Il presidente ci ragiona un attimo, risponde che è accaduto molto tempo fa e che attualmente riesce solo a dare loro consigli per l’educazione dei quattro cani di famiglia. Il resto è un nuovo tentativo di segnalare quanto disperatamente l’Ucraina abbia bisogno dei Taurus, i sistemi di difesa che Merz aveva promesso a Kiev in campagna elettorale e, come il governo precedente, non sta consegnando. Nel frattempo, il cancelliere pretende che gli aiuti all’Ucraina finiscano ufficialmente nel bilancio europeo, a costo di mettersi di traverso su altre questioni finanziarie: una richiesta che per il premier slovacco Roberto Fico è da considerare alla pari di un ricatto.

Resta l’importanza della fornitura di sostegno da parte degli europei, per Zelensky. Anche perché, senza supporto non c’è futuro: sul finire dell’intervista, Böhmermann gli chiede se alla fine della guerra tornerà a fare il comico. Zelensky ci pensa un attimo e chiede: «È difficile. Chi dovrei essere, in tv?»

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