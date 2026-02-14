Cuffaro ribadiva a Di Carlo la richiesta di verificare se l’attenzione nei confronti suoi e di Saverio [Romano] si fosse “smorzata”, valutando, in caso contrario, di non rientrare dal Burundi

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

CUFFARO Salvatore: tu mi devi fare una doppia cortesia… secondo te… è scontato che non dovrebbe succedere niente pure se mi candido… se riesci a per… a far percepire il messaggio… cosi senza rompere i coglioni va bene?... O deve mollare tutto?... Perché io sono pronto a mollare… te lo dico anche perché ora c’ho mio nipote…

DI CARLO Domenico: lo so questo…

CUFFARO Salvatore: l’idea che mi possa succedere qualche cosa con mio nipote mi turba capito?... Io ho nell’ordine di idee che se io do fastidio per queste cose che sto facendo… lontano da tutto… lontano un chilometro…

DI CARLO Domenico: tu… la cosa importante e che tu stai attento alle persone…

CUFFARO Salvatore: pero non lo so se questo basta ah? (si sovrappongono le voci, ndr.)…

DI CARLO Domenico: … no ma se no va beh…

CUFFARO Salvatore: si… lo so… ma tu quali persone frequentavi tu… e ti hanno fottuto lo stesso Mimmo…

DI CARLO Domenico: non c’è [incompr.]… l’ingegnere OMISSIS che era malacarne?... Non lo frequentava?... Ma non lo sapevi… chi ci poteva essere sotto… e se lo sono inventati… e poi solo un po' di cos…

CUFFARO Salvatore: lo so… lo so…

DI CARLO Domenico: Toto… io personalmente per [incompr….] (si sovrappongono le voci, ndr.)…

CUFFARO Salvatore: io… vorrei solo capire se c’è ancora attenzione alta oppure e smorzato punto… se riesci a farmelo te ne sono grato… se no…

DI CARLO Domenico: Toto…

CUFFARO Salvatore: solo… alta o smorzata…

DI CARLO Domenico: io…

CUFFARO Salvatore: dice e altissima… basta vaffanculo… me ne vado in Burundi [incompr.]…

DI CARLO Domenico: allora io l’unica cosa che posso fare senza che…

CUFFARO Salvatore: si pero me lo devi fare [incompr.]…

DI CARLO Domenico: se ne va in… eh…in appagno…

CUFFARO Salvatore: eh…

DI CARLO Domenico: vedo di capire se lui può avere notizie su questa vicenda…

CUFFARO Salvatore: ma tu gli devi dire… tu solam… gli devi dire… senti ho visto ieri Toto

CUFFARO… e lui ti dice... ma tu perché lo vedi?... allora capisco che c’è l’attenzione alta giusto?…

DI CARLO Domenico: Ah si…

CUFFARO Salvatore: e lui ti dice ah…[incompr.]… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

DI CARLO Domenico: … [incompr.]… va bene… va bene…

CUFFARO Salvatore: e io neanche lo conosco a tuo genero… lo conosco?…

DI CARLO Domenico: A mio genero?… Si…

CUFFARO Salvatore: chi e?…

DI CARLO Domenico: il marito di Serena… della grande…

CUFFARO Salvatore: Serena so chi e… ma… lo conosco a tuo marit… a tuo genero io?... l’ho mai visto?…

DI CARLO Domenico: No… forse a lui no… tu a ottobre nel duemila e undici dove eri tu?…

CUFFARO Salvatore: Ottobre duemila e undici ero nelle patrie galere!… (ride, ndr.)…

DI CARLO Domenico: E appunto per questo tu a lui non lo conosci…

CUFFARO Salvatore: perché lui e arrivato ottobre duemila e undici?…

DI CARLO Domenico: Lui si e sposato ottobre duemila undici…

CUFFARO Salvatore: va beh ma prima… e di Palermo lui?…

DI CARLO Domenico: di Capaci…

CUFFARO Salvatore: come si chiama?…

DI CARLO Domenico: OMISSIS…

CUFFARO Salvatore: no… ma lui mi conosce?…

DI CARLO Domenico: Si... che ci sono gente che non ti conoscono qua in Sicilia…

CUFFARO Salvatore: va beh… dico mi conosce… se ha…m i ha frequentato mi ha visto…

DI CARLO Domenico: no… non penso no…

CUFFARO Salvatore: no io ne conosco gente alla DIA sta attento ah!?... Ma non ci penso neanche ad andare chiedere informazioni… manco sparato… poi sono…

DI CARLO Domenico: ma a me…

CUFFARO Salvatore: poi loro…

DI CARLO Domenico: se…

CUFFARO Salvatore: loro sono divisi per settore… non sono divisi…

DI CARLO Domenico: si hanno dei compartimenti tra di loro…

CUFFARO Salvatore: [incompr.]… settori e settori…

DI CARLO Domenico: no si parlano non si possono parlare…

CUFFARO Salvatore: certo… [incompr.]… (si sovrappongono le voci, ndr.)… purtroppo… lo so… questo è…

DI CARLO Domenico: compartimenti stagno di fatti [incompr.]… perché l’amico ha fatto il commento su di me…

CUFFARO Salvatore: che e di un altro settore…

DI CARLO Domenico: che e di un altro… che e quello che fa sto mestiere…

CUFFARO Salvatore: e che settore e?... Lo sai tu?…

DI CARLO Domenico: Antimafia…

CUFFARO Salvatore: va beh… che… la DIA tutta antimafia e…

DI CARLO Domenico: si ma sono divisi in… […] OMISSIS[…]

DI CARLO Domenico: Toto… tu…

CUFFARO Salvatore: basta uno che ci vuole morti (si sovrappongono le voci, ndr.)…

DI CARLO Domenico: hanno già per intanto… che so… allora un primo loro risultato… quando hanno scannato tutti… perché ti voglio ricordare… che nello stesso periodo eravamo tutti inquisiti i dirigenti…

CUFFARO Salvatore: ma lo so bene…

DI CARLO Domenico: io tu…

CUFFARO Salvatore: Saverio…

DI CARLO Domenico: Saverio e Antonello…

CUFFARO Salvatore: e Antonello pure…

DI CARLO Domenico: eravamo tutti inquisiti… e li hanno fatto a spezzettoni… in modo tale da demolirlo [incompr.]… piano piano… fino a fermarlo…

CUFFARO Salvatore: si si... ma insomma… va beh Saverio tutto sommato e Deputato… che cazzo gli devono fare…no?... Non e che…

DI CARLO Domenico: no va beh…

CUFFARO Salvatore: e più protetto…

DI CARLO Domenico: certo perché…

CUFFARO Salvatore: e più protetto…

DI CARLO Domenico: e lo so… c’è un… un fatto Saverio… Saverio… non e che uno sa cercare voti?…

CUFFARO Salvatore: No questo no…

DI CARLO Domenico: se ci fossero relazioni con [incompr.]… mi metto le mani ai capelli…

CUFFARO Salvatore: ma i voti li abbiamo cercato sempre io… tu e quelli come a me… non e che… però lui… corre altri rischi ah?…

DI CARLO Domenico: Si…

CUFFARO Salvatore: corre altri rischi che io non corro…

DI CARLO Domenico: Toto… ne…nell’atto… nell’atto lui riesce ad avere…

CUFFARO Salvatore: che io non corro… perché io tutte ste operazioni economiche che fa lui…

DI CARLO Domenico: …tutta una serie di rapporti…

CUFFARO Salvatore: io non faccio operazioni economiche e questo mi tu… mi da… mi cautela…

DI CARLO Domenico: ti debbo dire che… lui… per …per creare ragnatele di rapporti…

CUFFARO Salvatore: sa fare…

DI CARLO Domenico: … personali ed economici… minchia lui e bravo… e professore universitario…

CUFFARO Salvatore: lo so… lo conosco bene lo so… pero come infatti lui mi ha detto sta cosa… mi ha detto dice… poi quando vedi a Mimmo ci parli… ma… tre mesi fa… quando fu… quattro mesi fa…

DI CARLO Domenico: tre mesi fa… [incompr.]…

CUFFARO Salvatore: io non ti ho chiamato perché ho detto… non gli devo rompere i coglioni insomma… poi ieri quando ti ho chiamato ero con mia figlia…

DI CARLO Domenico: uhm…

CUFFARO Salvatore: ma no era… che aveva fatto una sentenza che… sono tutti ma…

DI CARLO Domenico: ma tu hai avuto qualche…

CUFFARO Salvatore: no no…

DI CARLO Domenico: sensazione… puç essere…

CUFFARO Salvatore: no... zero… zero sensazioni… io l’unica cosa… ma e contemporanea a quando me l’hai fatta sapere tu… che ci fu qualcuno che mi disse… evita di andare all’assessorato alla famiglia… che ci sono [incompr.]… e telecamere… (a bassa voce, ndr.)… e non ci sono andato più… pero… non so se era rivolta a me… o a Vito RASO o agli altri… non lo sappiamo…

DI CARLO Domenico: di Vito RASO e di gente come a me… se ne fottono…

CUFFARO Salvatore: pero io alla famiglia non ci vado li se non…

DI CARLO Domenico: si ma Totò… se tu... ti hanno… come dire… [incompr.]… (a bassa voce, ndr.)… messo in guardia…

CUFFARO Salvatore: no… no non mi hanno detto… mi hanno detto… evita di andare là perché ci sono...

DI CARLO Domenico: evita!…

CUFFARO Salvatore: Perché ci sono le cose…

DI CARLO Domenico: si…

CUFFARO Salvatore: pero… non hanno detto che le hanno messe per me ah!?…

DI CARLO Domenico: Si lo capisco pero… te lo hanno detto… quindi… ti hanno messo come dire…

CUFFARO Salvatore: quattro mesi fa... cinque mesi fa…

DI CARLO Domenico: ti hanno messo in guardia…

CUFFARO Salvatore: prima che mi arrivasse il tuo messaggio…

DI CARLO Domenico: si… ma a me…

CUFFARO Salvatore: può essere che sia la stessa cosa…

DI CARLO Domenico: ma a me il messaggio non è che mi è arrivato…

CUFFARO Salvatore: di [incompr.]…

DI CARLO Domenico: perché mio genero lo posso dire… perché gli ho portato la minchia di ricotta di… di Cammarata… che la doveva dare a sua madre…

CUFFARO Salvatore: [incompr.]… e quello giustamente…

DI CARLO Domenico: e c’era presente quest’altro picciotto… sarà… probabilmente si sono messi a discutere… sai com’è tra colleghi… e quello poi la sera e venuto a raccontarmela…

CUFFARO Salvatore: certo…

DI CARLO Domenico: [incompr.]…

CUFFARO Salvatore: e ha capito che quelli avevano attenzionato sia a me che a Saverio…

DI CARLO Domenico: si… la prima cosa che ho fatto... ho approfittato che c’era una manifestazione politica... non l’ho chiamato io a Saverio… ho approfittato della manifestazione politica e sono andato a trovarlo a Mondello…

CUFFARO Salvatore: (tossisce, ndr.)… però ti posso dire una cosa… questa vicenda… [incompr.]… (a bassa voce, ndr.)… è una minchiata… no una minchiata magari ci saranno ah… sta attento ah?... Però… i miei rapporti… perché lui ha detto e che cazzo

è sta cosa…

DI CARLO Domenico: uhm…

CUFFARO Salvatore: mi ha detto li abbiamo messi… perché siamo preoccupati sulla vicenda PIP… quindi mi… mi hanno spiegato perché capito…

DI CARLO Domenico: si…

CUFFARO Salvatore: e infatti mi hanno detto… gli ho detto… ma li avete messe nella stanza dell’Assessore… dice che siete coglioni... cioè nella stanza Assessore… li abbiamo messi [incompr.]… (a bassa voce, ndr.)… dice perché siccome ci sono… perché allora c’era la vicenda la... i PIP che stavano andando ad assumere…

DI CARLO Domenico: Totò… tutto quello che fa l’Assessore... se sbaglia a te ti ci intricano come mandante politico… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

CUFFARO Salvatore: … l’ho sentito... ma poi… tranquillo… il Colonnello mi ha detto… questo è il tema!... PIP…

DI CARLO Domenico: si… a te Toto… [incompr.]… di te hanno paura perché se tu cammini… ed incontri una persona che hai visto vent’anni fa… ti ricordi come si chiama… perché lo hai conosciuto… chi te lo ha presentato era… [incompr.]… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

CUFFARO Salvatore: … va beh il problema eh…

DI CARLO Domenico: … [incompr.]… e come glielo hai risolto…

CUFFARO Salvatore: quello che potresti fare e sapere… sapere… tentare di intuire… se… quell’attenzione che quattro mesi fa trasferirono… a tuo genero… (a bassa voce, ndr.)…

DI CARLO Domenico: lo debbo fare perché [incompr.]… (si sovrappongono le voci, ndr.)…

CUFFARO Salvatore: … ci sia… no… no… e un’attenzione che si smorzata… la qualcosa… dice no si è alzata… e allora io sai che faccio… invece di starci dieci giorni in Burundi… di sto tre mesi… (batte le mani, ndr.)… non so se ho reso l’idea… per il resto vuoi fa… vuoi fare politica?…

DI CARLO Domenico: … ma il fatto… [incompr.]… io?...

CUFFARO Salvatore: Eh!…

DI CARLO Domenico: Io faccio tante altre cose… faccio volontario… faccio diritto tributario… faccio diritto previdenziale…

CUFFARO Salvatore: e la ti posso aiutare… ma se fai qualcosa di volontario… vuoi venire con me in Burundi ti porto con me…

DI CARLO Domenico: no io… il… il volontariato che faccio qua lo faccio con delle famiglie che… a cui facciamo lezioni di doposcuola ai figli di scuola superiore.

Dalle ore 12:25:06 alle ore 13:00:00 i presenti cambiano discorso e si allontanano, il DI CARLO recupera il cellulare fuori dalla stanza dove si intrattengono a parlare di argomenti non inerenti le indagini.

Fine trascrizione.

