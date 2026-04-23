Abbassare le tasse sui carburanti può essere giusto, ma non gioverebbe all’industria

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Il trasporto stradale inquina, anche se meno che in passato, ma tra i settori inquinanti è quello che paga di più in tasse (alcuni sono persino sussidiati, come l’agricoltura). Ma nonostante sia molto tassato (40 miliardi netti di ricavi per lo Stato), e nonostante i modi di trasporto meno inquinanti siano molto sussidiati (20 miliardi per ferrovie e trasporti locali), il trasporto stradale si ostina a non diminuire. Anche il documento di Draghi sulle strategie europee lo ha definito “difficile