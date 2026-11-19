La domanda di titoli della società del chatbot Claude ha superato di sette volte l’offerta, ma resta l’incognita sui debiti. Ai sette fondatori la maggioranza dei diritti di voto. Il conflitto di interessi di Amazon, Google, Microsoft, Nvidia e SpaceX

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Claude in Borsa vale 1.500 miliardi di dollari. O forse anche di più, dipende dal prezzo che un esercito di investitori sarà disposto a pagare per partecipare, comprandone le azioni, alla crescita di Anthropic, un’azienda che oggi – giovedì 19 novembre – esordisce a Wall Street promettendo di cambiare il mondo, di avere un impatto senza precedenti nella storia dell’umanità sulla creazione di ricchezza e il progresso della scienza. Se questo è l’obiettivo dichiarato dai sette fondatori guidati da