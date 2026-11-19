Nella prima giornata di contrattazioni a New York la quotazione è subito partita a gran velocità con un rialzo del 34 per cento rispetto all’asticella fissata in sede di offerta. Ma i numeri che contano davvero, per Anthropic, sono altri. A cominciare dai 107 miliardi di dollari incassati con il collocamento, record storico per Wall Street

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Il record era nell’aria, ma i numeri dell’esordio a Wall Street di Anthropic vanno al di là delle più ottimistiche previsioni. Le azioni dell’azienda famosa nel mondo per il chatbot Claude sono andate letteralmente a ruba, tanto che già martedì sera, alla vigilia del debutto in Borsa, il prezzo di collocamento era stato aumentato a 83 dollari per azione, cinque in più del massimo inizialmente previsto. Nella prima giornata di contrattazioni a New York la quotazione è subito partita a gran veloci