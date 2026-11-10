La revoca della direttrice generale di Asstel e il no delle aziende alla delega sul nuovo vertice al presidente Labriola è la punta dell’iceberg di una situazione di logorio. Guerre interne e l'incognita delle scadenze del 2027

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L’assemblea straordinaria del Consiglio di presidenza di Asstel-Confindustria, che si è tenuta il 6 novembre, ha formalizzato ciò che si mormora da tempo: l’associazione delle telecomunicazioni è sull’orlo di una crisi di nervi. A far scatenare malumori e disaccordi è stata la decisione di revocare Laura Di Raimondo dall’incarico di direttrice generale: se è vero che l’incarico è stato revocato, è altrettanto vero che il presidente di Asstel Pietro Labriola (nonché amministratore delegato di Tim) non è riuscito a ottenere il mandato (messo nero su bianco nell’ordine del giorno della convocazione del Consiglio) per individuare in prima persona il sostituto da sottoporre al Consiglio.

Gli associati gli hanno risposto picche: nessuna delega in bianco. Saranno le aziende associate a presentare una rosa di candidati, su cui poi il Consiglio si esprimerà – al momento l’interim è stato affidato a Marzia Minozzi, responsabile regolamentazione e normativa di Asstel. Il “caso Di Raimondo” – che peraltro stando a quanto risulta a Domani, non si sarebbe ancora concluso (si punterebbe a un accordo con la dirigente per una definitiva uscita di scena) – è però solo la punta dell’iceberg.

Un clima da "cani da guardia"

Labriola si era candidato alla presidenza di Asstel — è in carica da giugno 2025 — in aperta polemica con la gestione di Massimo Sarmi, di fatto accusato di essere fin troppo “ecumenico” e incline al compromesso. La promessa era quella di una presidenza forte, decisionista, capace di dare una scossa al settore. Il risultato, dopo nemmeno un anno e mezzo, è un altro: anziché ritrovare l’unità attorno a una visione industriale, gli associati si sono trasformati in cani da guardia l’uno dell’altro.

La litigiosità è diventata il tratto distintivo dell'associazione e le radici di questo stallo sono di natura sistemica. Asstel è paralizzata da un vizio di forma strutturale: le aziende non portano più al tavolo della rappresentanza istanze di sistema o proposte associative, ma esigenze aziendali, spesso in aperto contrasto tra loro.

Ognuno cerca di ritagliarsi il proprio “posticino al sole” o di usare la sigla di Confindustria per mettere i bastoni tra le ruote al concorrente di turno.

Una filiera lacerata dai contenziosi legali

D’altronde l’incapacità di fare squadra in Asstel è lo specchio di un mercato, quello delle telecomunicazioni, lacerato da guerre legali e commerciali senza quartiere. I contenziosi incrociati non si contano più: si pensi alla complessa vicenda del contratto sulle torri che vede contrapposte Tim e Fastweb+Vodafone a Inwit, ma anche al recente scontro che ha visto Tim fare causa a FiberCop.

Un livello di conflittualità che ha radici profonde e che in passato ha già provocato strappi istituzionali traumatici: il primo vero segno di sgretolamento del sistema Confindustria è stato il fallimento dell’esperienza di Confindustria Digitale, chiusa a ottobre 2023 per l’impossibilità manifesta di far convivere sotto lo stesso tetto il mondo del software e dell’informatica (Anitec-Assinform) con quello delle reti e delle Tlc (Asstel).

Il fallimento della sintesi industriale

Tornando ad Asstel, la frammentazione interna ha impatti importanti sui dossier cruciali oggi al vaglio del governo. Sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy c’è il tema del tasso di adozione della fibra, in particolare nelle cosiddette “aree bianche”, quelle più periferiche del Paese.

Per spingere lo “spegnimento” della vecchia rete in rame e migrare alla fibra ultraveloce, il Mimit ha chiesto al settore proposte concrete e condivise. Proposte che Asstel non è in grado di formulare: c’è chi spinge per accelerare e chi frena per tutelare i propri investimenti. Su questo punto una posizione comune non esiste.

Ancora più emblematico è stato il “balletto” sul Cup, il Canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico. In Asstel si è scatenata una guerra di trincea su chi dovesse accollarsi la spesa: i proprietari delle infrastrutture o gli operatori di telecomunicazioni? Anziché mediare una soluzione di filiera, Asstel ha scelto la via di fuga demagogica: chiedere la totale abolizione del Cup, una proposta sbrigativa, immancabilmente rispedita al mittente dal governo e dai Comuni.

Le frequenze 5G e il doppio nodo politico del 2027

Unico terreno di gioco in cui si è trovata una quadra è quello delle frequenze mobili in scadenza a dicembre 2029: la linea Asstel è quella dell’allocazione non onerosa – ossia no a un nuovo salasso come fu nel 2018 (la gara portò nelle casse dello Stato 6,5 miliardi) – in cambio di investimenti serrati per spingere sul 5G.

Ora però c’è da capire se almeno su questo punto l’Associazione riuscirà a spuntarla: il ministro Urso appena qualche giorno fa, nella sua toccata e fuga al Forum annuale Asstel, si è limitato a dire che ci sono «ragionamenti in corso».

Nel frattempo, la clessidra corre e rischia di intrecciare le sorti dell’associazione con quelle del suo presidente. Il mandato di Labriola alla guida di Asstel scadrà infatti nel 2027 quando arriverà a conclusione anche il suo mandato da amministratore delegato di Tim. Al momento non è chiaro se Poste – diventato l’azionista di maggioranza della compagnia di telecomunicazioni per effetto dell’Opas – intenda rinnovare l’incarico a Labriola (in molti lo considerano improbabile).

Due scadenze parallele che rischiano di rendere i prossimi mesi ancora più incandescenti, in un'associazione sempre più logorata dai sospetti e dal pallottoliere dei riassetti futuri.

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