Il documento presentato a Confindustria e sindacati prevede di rinviare la scadenza del 2035 per il bando ai motori inquinanti. Il ministro: «Inizia una nuova stagione, no alla religione dell’auto elettrica». Il governo incassa il sì dell’industria, colpita dalle vendite stagnanti, e cerca alleati nell’Est Europa. La posizione della Germania e il ruolo della commissaria Ribera

Anticipare di un anno, all’inizio del 2025, il riesame del regolamento Ue che fissa per il 2035 l’addio al motore a scoppio. È questa la principale proposta del piano del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per allentare i vincoli sulle auto diesel e benzina. Il dossier, presentato oggi al tavolo con Confindustria e i sindacati, sarà poi ufficializzato a Bruxelles: nell’incontro fissato per il 25 settembre dalla presidenza ungherese del Consiglio Ue e al Consiglio competitività del giorno seguente.

La proposta italiana rappresenta un passo per limitare il Green deal, simbolo della prima Commissione von der Leyen. O per realizzare una «transizione ecologica industrialmente equa», come ha detto pochi giorni fa la premier Giorgia Meloni. «Si apre una nuova stagione in Europa, in cui l’Italia certamente conta. Non si può seguire la follia ideologica e quasi religiosa del “tutto elettrico”. È cruciale anticipare l’esecuzione delle clausole di revisione del regolamento sulle auto green», ha aggiunto oggi Urso.

Il regolamento, pubblicato lo scorso anno, stabilisce per le nuove auto il taglio del 100% delle emissioni di CO2 entro il 2035, con lo stop alla vendita di modelli dotati di motori endotermici. Nel 2026 è però previsto che la Commissione riesamini «l’efficacia e l’impatto delle nuove regole»: è questa revisione che Urso vorrebbe anticipare già tra pochi mesi, nel primo trimestre del 2025.

Chi è a favore

Il mondo industriale si è mostrato a favore di un cambiamento della tabella di marcia già al Forum di Cernobbio, dove Meloni ha annunciato il piano, e poi all’assemblea di Confindustria. In quell’occasione la premier ha parlato di un «approccio autodistruttivo» nello stop del 2035, incassando il sostegno del presidente Orsini. Il momento pare propizio alla proposta del governo, anche viste le prospettive negative per i big dell’auto tedesca, con i vertici di Volkswagen che hanno minacciato di chiudere due stabilimenti in Germania e di tagliare gli organici.

Nelle ultime settimane si sono poi moltiplicati gli appelli del comparto automobilistico. Giovedì l’Acea, l’associazione dei costruttori europei guidata dal numero uno di Renault Luca De Meo, ha chiesto un rinvio delle regole. La destra europea sovranista, ma anche i liberali e la Cdu tedesca, si trovano così alleati della lobby europea dell’auto, in difficoltà per la concorrenza cinese e per la stagnazione delle vendite di veicoli elettrici.

I dati delle immatricolazioni in Europa, cavalcati anche in modo strumentale dai partiti contrari alla transizione, sono in effetti negativi. Ad agosto le vendite hanno registrato un forte calo (-18,3 per cento) e in caduta libera sono le auto elettriche, soprattutto in Germania e Francia: ad agosto le immatricolazioni di nuovi veicoli sono scese del 43,9 per cento rispetto a un anno fa. È il quarto mese consecutivo con il segno meno, in netto contrasto con gli aumenti registrati nel 2023.

Una strada in salita

Nonostante la congiuntura “positiva”, per il piano di Urso si profila un percorso in salita a Bruxelles, dopo la trattativa che solo un anno fa portò al via libera al regolamento. I tempi sono stretti, considerato anche che la nuova Commissione non si è ancora insediata e che gli stati membri hanno posizioni diverse. Ancora da capire sono le intenzioni del governo tedesco – nonostante la crisi dell’auto non è chiaro che posizione avrà sul dossier – così come non è scontata la posizione francese.

Per questo il ministro sta cercando l’appoggio di altri governi europei. Nei giorni scorsi ha incontrato il ministro del Lavoro austriaco Kocher e il ministro dell’Economia spagnolo Cuerpo, oltre al responsabile dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca. E altri faccia a faccia alla ricerca di alleati, ha annunciato Urso alle parti sociali, seguiranno «nelle prossime ore». Venerdì, dalla presidenza ungherese dell’Ue, è invece arrivata la voce del ministro dei Trasporti di Budapest, con l’appello a non mettere in pericolo l’industria «con le politiche climatiche Ue».

Per il momento la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sembra però mantenere la rotta. Pur con gli aggiustamenti del secondo mandato, il Green deal resta un pilastro del suo programma (almeno per ora) e il dossier sarà affidato a Teresa Ribera, indicata come prossima commissaria all’Ambiente: l’ex ministra spagnola è molto decisa sui temi della transizione verde e poco propensa a invertire la rotta.

C’è un piano B

«Urso sa bene che la norma è stata approvata poco più di un anno fa e ha un orizzonte lungo. Il suo è più che altro un grido di battaglia di tutta la destra europea», ha scritto su Domani Andrea Malan, evidenziando la portata simbolica della proposta italiana. Per questo, di fronte alle sicure difficoltà a ottenere un rinvio a dopo il 2035, il dossier del governo contiene anche un’opzione alternativa, con l’adozione di un Fondo europeo di compensazione per produttori e consumatori alle prese con i costi della transizione.

Nelle intenzioni di Urso dovrebbe essere una sorta di piano Marshall, sia a sostegno dell’offerta che della domanda: con risorse comuni per sostenere ricerca e investimenti dei costruttori Ue, la realizzazione di gigafactory e anche incentivi per chi acquista auto elettriche. Su questo, trovare un’intesa a Bruxelles sarebbe più facile, anche sfruttando l’assist del rapporto sulla competitività di Mario Draghi, che stima in 150 miliardi l’anno le risorse necessarie per il settore dei trasporti.

